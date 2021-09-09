入圍金鐘又出包！澎恰恰向佩真借46萬沒還　傳訊預告「人生最後一晚」

澎恰恰去年因拍攝電影，投資文創產業，欠下高達2.4億元的債務，現在正積極賺錢還債，沒想到近來卻傳出他留下一條負面的訊息：「今晚，是我人生的最後一晚。」之後便失聯，讓親朋好友憂心不已。9日早上澎恰恰粉絲頁發出聲明，指他現在人平安沒事，只是心理壓力大，還好只是虛驚一場，粉絲貼心鼓勵這位綜藝長青樹，希望澎恰恰加油、繼續堅持下去。

據《自由時報》報導，沈玉琳的前任佩真近來和澎恰恰合作直播，突然透露8日收到澎恰恰的鼓勵訊息後，對方突然丟下一句：「今晚，是我人生的最後一晚，妳加油。」之後就完全失聯，讓她非常憂心。而佩真提到澎恰恰曾向她借了46萬元，但超過約定的10天都尚未還款。針對澎恰恰失聯一事，《NOWnews 今日新聞》致電澎恰恰，對方手機關機。

澎恰恰在今年2月時曾一度失聯，而後他在臉書發文透露失聯的原因，是因為身體有些狀況，所以住院休養，「雖然醫生不贊成我出院，但既定的工作行程不能失約..所以醫生被我說服。」同時，他也向外界報平安，透露自己沒事，請關心他的朋友們放心：「盡力賺錢還債沒停過！」

澎恰恰臉書粉絲頁9日po出最新消息，跟粉絲們報平安，「哥現在人平安沒事。近期因為疫情的關係，很多計畫受到影響，這讓澎哥心理受到很嚴重的打擊！也影響到身體狀況，但目前澎哥人平安，真的很抱歉，讓親朋好友擔心了，在此向大家致歉也感謝大家關心。」

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載