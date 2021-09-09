男友痛訴女星德馨陪酒！經紀人喊冤沒當「皮條客」　怒揭飯局照真相

44歲女星德馨去年認愛帥氣廚師廣宏一，昨（8日）廣宏一在臉書貼出飯局照，指控德馨到台南陪酒，大嗆經紀人李湧是「皮條客」，「記得你抽29%分賬，我其他兄弟不開心要多一些。」截圖中可見德馨向男友道歉：「對不起我撒謊了。」引起軒然大波。

廣宏一臉書寫下：「如果女友拚經濟，騙你在嘉義，結果跟知名經紀人李湧去台南陪酒可以原諒嗎？在一起那麼久還要騙我賣嗎？妳的父母妳的小孩，愛妳的人可以接受嗎？」另外他PO出德馨對話截圖，廣宏一說：「所以妳無法拍門牌，或是繼續騙我在嘉義。」德馨面對男友質問，道歉說：「對不起我撒謊了。」

對此，李湧本人解釋：「廣宏兄的朋友參與戲劇演出，是因為臨時救火而更改角色。製片人於今日定裝完後，為了感謝我們幫忙而請我們吃飯。我們於晚間7點20到達餐廳，廣宏朋友8點30前往高鐵搭車回家。請問我們有做錯什麼嗎？有必要這樣被說嗎？」

李湧接受《NOWnews今日新聞》電訪時氣憤不平，他完全不認識廣宏一，那張飯局照的人是工作人員父母，因為對戲劇定裝很重視，他自己親自帶德馨南下跟製作人碰面，竟被冤指皮條客，他詢問德馨：「為什麼不跟男友說實話？又不是偷雞摸狗的事。」德馨說：「我不說他生氣，說了他也生氣，少說少錯。」結果男友醋勁大發，李湧衰喊：「要出氣為什麼找無辜的人出氣？真的很冤枉。」

李湧說昨天德馨搭高鐵回台北去找男友，小倆口又沒事了，臉書文也刪掉了，「你們和好了，我是不是像個二百五？」至於會不會對廣宏一提告？李湧嘆一口氣：「唉，德馨說她會發文代男友跟我道歉，但我要求她男友自己也要道歉。」李湧奉勸德馨：「被在乎被愛是幸福，但是用這麼激烈的方式不見得是好事。」

德馨出道20多年，和前夫育有一子一女，她和現任男友廣宏一交往3年多，廣宏一是清皇族正藍旗後代，爺爺廣祿曾任立法委員、國大代表，父親廣樹誠是哈佛大學碩士，當過聯合國研究員，家世顯赫。

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