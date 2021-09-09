金鐘影帝恩愛23年！李銘順、范文芳無話不聊：永遠都像新婚一樣

說到電視劇《神鵰俠侶》的經典螢幕情侶，大家可能會先聯想到陳曉、陳妍希，因戲結緣成真實夫妻，如戲裡般甜蜜蜜，其實，還有一對情牽多世的夫妻，不只演過楊過和姑姑、還曾扮演許仙和白蛇、后羿與嫦娥，多部作品共譜浪漫戀曲，同行至今23年，仍是緊牽雙手的模範夫妻，他們就是李銘順和范文芳。

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李銘順本是新加坡影帝，加入伊林經紀公司後，將事業重心移往台灣，陸續拍了好幾部作品，獲得金鐘肯定，今年再度憑藉《做工的人》4度入圍，飾演底層階級工人，為錢埋首苦幹，最後生病中風滴著口水，苦求弟弟了斷生命的不堪模樣，讓觀眾看了心痛不已，更欽佩影帝表現絲絲入扣，一個新加坡的演員，說起道地台語的痞樣，竟沒有太大違和感。

能夠盡情投入事業，展現百變演技，李銘順有一個最大的靠山，就是范文芳，2014年老婆為他生了一個寶貝兒子ZED，果然娶某前生子後運勢特別好，他當年詮釋《親愛的，我愛上別人了》的成功商人一角，夾在母親與太太間的兩難處境，一舉奪下金鐘影帝，這是他在新加坡以外拿的第一個獎，特別有意義。

上台領獎時，李銘順吐露在異鄉工作的心聲，平時拍戲貌似很輕鬆，其實內心狂冒汗，感謝工作人員和搭檔演員，有他們的照顧，才能走得如此瀟灑，更向老婆大聲表白：「范文芳小姐，謝謝妳，為我生了一個這麼可愛的寶寶，我愛妳。」

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今年50歲的范文芳，臉上依舊明亮光采，一點都不輸線上女明星，不過，結婚生子後已鮮少有作品，偶爾現身代言活動，李銘順曾透露，一直想和老婆演仇人戲碼，讓范文芳忍不住嬌嗔「是怎樣，看不出來我滿眼都是愛嗎？」後來，睽違14年，夫妻倆才在2018年合作電視劇《入侵者》，李銘順一人分飾兩角，與太太范文芳諜對諜，滿足彼此的戲癮。

夫妻倆溝通很重要，這對神鵰俠侶相處23年不膩的祕訣，在於無話不談，范文芳說「我們真的很會聊，從白天聊到晚上，從晚上聊到淩晨」，才能從1988年相戀後走到今天，依舊恩愛無比。去年歡慶結婚11周年，李銘順笑稱：「每一年都像11周年快樂！十年一階段，那今年又好像是我們的第一年！絕對又是新婚哈哈哈！希望我們永遠都可以像新婚一樣。」

2015年參加夫妻實境秀《出發吧愛情》時，范文芳就愛黏著老公，為配合節目安排，某一晚得和老公分開，她一夜不敢闔眼，拉著女來賓聊了一宿。跳傘時不慎掉入海裡，教練竟大喊救命，害她心生恐懼，是李銘順穿著救生衣躍入海中，帶她回到船上，拚命掙扎之餘，她不慎抓破了老公的眼角，兩人上岸時緊緊擁抱著不鬆手，事後她透露當時心聲，還好有老公在，不然怕到想回家了。

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夫妻緊密且不能分割，只有工作才短暫分離，拍戲時間長，范文芳就在新加坡照顧孩子，讓李銘順無後顧之憂，他們說好，必須有人得留在孩子身邊，而范文芳大多擔任固守家庭的角色。

這次李銘順入圍金鐘影帝，也預告屆時無法來台參與盛會，剛拍完新戲《逆局》，他已經返家和范文芳享受3人世界的美好時光，相處每分每秒都很珍貴，因為疫情卡關，來回隔離耗時，兩相權衡之下，金鐘榮耀當然無法取代天倫之樂。

一晃眼23年，這對神鵰俠侶如膠似漆，坐實了「妳貌美如花，我負責養家」的分工，李銘順穿梭在警察、工人、總裁等多種角色，姑姑范文芳保養得宜，偶爾零星接戲，並培養了烘焙蛋糕的愛好，做了一個工地帽翻糖蛋糕給李銘順，祝賀他生日快樂，李銘順由衷感激另一半的付出，「其實從我的寶寶出生以後，我心裡面真的有一句話，很想跟她說，身為一個女人，身為一個女演員，她真的放棄了很多東西，我應該和她說謝謝，我以後會更加愛她」。

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