上億豪宅早賣了！澎恰恰欠2.4億錢坑鬧失聯　警方赴家查訪找嘸人

澎恰恰去年宣布欠下高達2.4億元的債務，現在正積極賺錢還債，今（9）日稍早又傳出他丟下一句「是我人生的最後一晚」後，隨即失聯，所幸稍早澎恰恰方面已經向外界報平安。而台北市大安分局敦化派出所得知澎恰恰失聯後，立即前往澎恰恰在大安路的豪宅查訪，沒想到意外曝光房產已經易主。

澎恰恰去年8月時提到自己欠下2.4億元的債務，名下的2棟房產已經變賣，昨天傳出失聯後，轄區警方於今天上午11點派遣數名員警，前往大安路一段豪宅訪查，發現住處已經換了屋主，而現任屋主也不在住處，警方隨即離去。據悉，當年澎恰恰以3千萬買下該處2樓公寓，現在周圍房價登錄約為1億元，因此推估公寓也有上億元價值。

藝人佩真近來和澎恰恰合作直播，透露8日收到對方的消息：「今晚，是我人生的最後一晚，妳加油。」之後就完全失聯，讓她非常憂心。而在稍早，澎恰恰方面終於在臉書發文報平安：「澎哥現在人平安沒事。近期因為疫情的關係，很多計畫受到影響，這讓澎哥心理受到很嚴重的打擊！也影響到身體狀況…但目前澎哥人平安，真的很抱歉，讓親朋好友擔心了，在此向大家致歉也感謝大家關心。」

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