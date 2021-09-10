媽媽探視媳婦坐月子？宅女小紅苦勸「紅包到，人可以不用去」

婆媳如何相處，大概是女性嫁作人婦都得面臨的問題，前陣子沸騰一時的社會新聞，媳婦和親家相處不睦，為此留下遺書輕生，死前控訴「我的婆婆殺了我」，淚訴屢次遭惡婆婆言語霸凌，讓她在家裡無地自容，娘家人因而憤慨提告，結果法律上沒有確切事證，能主張因果關係，最後予以不起訴處分，死者家人徒呼負負，「有些罪是法律無法制裁」。

婆媳關係如何拿捏？作家「宅女小紅」接受KKBOX的PODCAST專訪，和主持人泰辣聊到婚姻，就語出驚人地說：「我跟婆婆不熟，沒有一天把婆婆當媽媽看待」，不習慣這個說法，她認為婆媳間要維持距離感，對待長輩有禮貌，但婆婆並不是自己的媽媽，親疏關係不同，可以跟媽媽說的話，不一定能對婆婆說出口。

非常有主見的宅女小紅，被封為「主婦界的明燈」，對婆媳相處有獨到見解，有讀者向她抱怨身懷六甲，婆家卻不聞不問，不關心她肚裡的小孩，心裡非常擔憂。宅女小紅反而勸她，「這還不好嗎？妳到底知不知足啊？婆婆不理妳，是世界上最棒的一件事。幹嘛一定要婆婆理妳？」

宅女小紅說，很多媳婦心理扭曲，覺得低人一等，才會患得患失，即使婆婆和媽媽說同一句話，感受一定不一樣，畢竟「外人跟自己人關係不同」。有時候媳婦懷孕，婆婆過來摸摸肚子、關心一下，說一句再平凡不過的話，可能會讓媳婦不開心，抱怨婆婆煩不煩，但如果是媽媽、姊妹、家人做這件事，卻沒這麼大的反彈，因為一開始對婆婆有反感，心懷成見當然看什麼都不順眼。

每逢春節過年，醜媳婦也要見公婆，宅女小紅的堅持是不住婆家，寧願舉家去住飯店，畢竟小孩多、老公愛打呼，都很喧鬧，全家擠在一起，不如住飯店輕鬆自在。就連過年吃飯，她都選擇不親自下廚，寧願提前訂位，全家到餐廳用餐，不必浪費做菜時間，也避免口味不合讓大夥兒不開心，只要全家人一到餐廳，她問完是否有忌諱菜色，若沒有，就大筆一揮把菜點好，應對輕鬆自如。

偶爾，婆婆致電交代兒子事情，卻讓媳婦當傳聲筒，結果老公左耳進右耳出，惹得婆婆抱怨，怎麼交代過的事，結果都沒做到，她現在已經能聰明應對，只要電話顯示婆婆號碼，直接遞給老公處理，不用背黑鍋，也不用被人牽著鼻子走，成年人間的對話就是直來直往，不用找傳聲筒拐彎抹角。

「妳的孩子才是妳的孩子，別人的孩子就是別人的孩子」，在許多宣揚婆媳應像母女關係親密的大道裡前，宅女小紅保持一條界線，不去越界造成雙方困擾。

最近，她的弟媳剛生產完，宅女小紅的媽媽想去看孫子，她力勸別去，「婆婆真的不用去啦，有包紅包就好，像你如果沒打算包大紅包，只是人去幹嘛」，結果媽媽攔半天攔不住，還是去了，她忍不住跟媽媽說「大家想看到的是大紅包，人就不必了，還要人家招待你」，母女倆在電梯裡吵吵鬧鬧，和婆媳關係也差不多。

其實，每個孕婦最辛苦及滿足的時刻，就是順利生產後，終於能鬆一口氣了。但坐月子可能披頭散髮、身形沒恢復，正煩惱擠不出母乳時，就被接連的親友探訪、眾人圍觀，心情可能好不到哪裡去。

大陸實境節目《新生日記》就有這麼一幕，歌手GAI的老婆剛生產完，全家人不停輪流進到孕婦休息房間，關心小寶寶動靜，並圍觀媳婦餵奶，還會評頭論足這母乳顏色如何、奶量多少，長輩們就在家裡討論起來，再進進出出孕婦房間N次，把人都搞得憂鬱了，還好最後老公看出妻子情緒不對勁，趕緊把長輩們都「請出來」房間，好好安慰了一番，老婆才說出感覺很不舒服，「大家就像進動物園，圍觀動物一樣看我」，還擔心自己孕後情緒低落，是不是太做作了。

過多關心，對孕婦是一種壓力，努力擠出母乳的同時，還要回答親友的十萬個為什麼，不僅淚濕衣襟，連胸前恐怕都濕了一片。

婆媳保持邊界感，不要過多干涉，偶爾噓寒問暖，距離自然產生一種美吧！