抒發心情惹議！澎恰恰公布對話致歉　否認欠債不還走絕路

資深藝人澎恰恰（澎哥）為圓導演夢欠下2.4億債務，去年8月自行宣布破產，1年多來努力工作還錢，怎料，8日突然傳訊息給友人，丟下一句「今晚，是我人生的最後一晚」隨即失聯，直到昨天下午才透過臉書粉專報平安，幾個小時後，澎哥再次發文澄清：「絕無為了不還債而輕生。」

澎恰恰公開與友人通訊軟體對話，還原所傳訊息的語意，「因為澎恰恰心情欠佳，發給友人提及『最後一晚』之事，實為心情之抒發，而此訊息為私人之間的對話，是情緒性的表達。不宜做為新聞媒體來報導！引起譁然。」對引起外界騷動感到抱歉。

粉專的貼文寫道，澎恰恰努力賺錢還債，未曾改變，只是疫情影響，導致還債速度緩慢，再次對債權人致歉，最後嚴正聲明：「本公司藝人澎恰恰絕無為了不還債而輕生之情事，敬請各位好友知悉！」

網友紛紛湧入為澎哥打氣，「天無絕人之路，相信你會挺過的，加油」、「關關難過關關過～澎哥堅持住～沒有過不去的坎」、「澎哥您已經很勇敢，非常佩服您，我們知道您需要的是時間而已，老天爺會看到您的努力的，給予您智慧面對時間準備，加油」！（編輯：楊穎軒）

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