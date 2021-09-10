歡樂時光過太快！黃小柔杜絕Delta自主停課　喊話「想把老師帶回家」

才開學不久就爆發Delta本土確診，家中有2子1女的黃小柔內心糾結，日前發文「要自主停課嗎？好掙扎啊」，經過思考後決定讓3個小孩請假，「近期就先乖乖待在家自學了…」

8日下午，黃小柔發文問：「要自主停課嗎？好掙扎啊…姐妹媽媽們，妳們目前怎麼決定？」昨（9日）早上再度發文透露最後的決定，「儘管再怎麼掙扎，我還是決定請假在家幾天」，認為先讓孩子在家自學，觀察這幾天狀況，並大喊：「希望天佑台灣，疫情拜託別再擴大！要不然真的是所有爸爸媽媽們都要翻白眼了！」

黃小柔說，開課前就已經做好隨時會再停課的心理準備，只是沒想到這麼快，「歡樂的優雅時光過得特別的快…這一波Delta實在是令人感到擔憂，但目前我們能做的，就是做好自身安全保護，接受正確資訊來源」，還向家長、老師喊話：「不管如何父母們…我們都要撐下去，也辛苦所有老師們，我真的很想念你們，好想把你們帶回家啊！」

貼文引來各地媽媽網友回應：「南港，我讓上幼兒園的孩子們都停課一週」、「高雄，照常上課」、「我住南部…一直在觀望疫情」、「跟我們一樣，先自主請假幾天了」、「自主停課第一天」、「我的在家上課一年多了」，還有外國網友苦笑說：「在家網課在馬來西亞已是常態。我們父母的心也開始強大了！」（編輯：楊穎軒）

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