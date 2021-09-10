《派遣女醫》就愛台灣這一味！米倉涼子看見鳳梨就狂買

日劇《派遣女醫X》第7季將在10月播出，飾演女主角大門未知子的米倉涼子，接受台灣媒體聯訪時，預告這次內容全面升級，更向所有劇迷喊話：「我是不會失敗的！」她更分享對台灣鳳梨的喜愛，表示：「今年只要看到台灣鳳梨就狂買！每天早上都很期待吃到它！」

《派遣女醫X》系列推出滿10週年，米倉涼子7度飾演大門未知子，班底包含內田有紀、岸部一德、西田敏行、遠藤憲一、勝村政信、鈴木浩介之外，本季將對上最強敵人野村萬齋。

劇中總是在關鍵時刻喊出「我是不會失敗的」的米倉涼子，接受台灣媒體訪問時，她表示：「常常被問有什麼事情是絕不會失敗的，我還真的想不出來。」但如果是挫折的話，米倉涼子強調比起大挫折，平時經歷更多小挫折，遇到困難就會與人討論，找出解決辦法。

米倉涼子介紹飾演的大門未知子，她說：「就國民性來說，大門未知子是一個很不日本的人，無論是判斷力、發言力、行動力。」認為這角色在做決定時很有氣勢，加上不認輸的堅強力量，以及不動搖的信念；同時也有不少吐槽點，「明明就薪水很低，但卻可以穿很多高級名牌，也會為了一個鯛魚燒開心很久。」她形容大門未知子就是帥氣又可愛的魅力的角色，不加入團體、獨來獨往相當有個性。

米倉涼子曾數度造訪台灣，她回憶：「台灣我只有去過兩三次，大家都很親切，每次去都有很多美好的回憶。」更笑說：「台灣有很多認識我的人，不管是在機場還是去一般的店家，我就是一個外國觀光客，但卻會被叫未知子，真的感受到有很多人看過這部作品，覺得相當感謝大家。」

她還表示以前不知道台灣鳳梨連鳳梨心都可以吃，「今年只要看到台灣鳳梨就狂買！每天早上都很期待吃到它！」《派遣女醫X》第7季10月在WAKUWAKU JAPAN同期跟播、friDay影音全網獨播，緯來日本台也安排今年內播出。

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