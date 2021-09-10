會下廚就是暖男？德馨鬧出陪酒烏龍　打醒愛情裡的3種迷思

八點檔女星德馨和帥哥名廚交往3年多，最近私人家務事鬧上檯面，南下和製作人餐敘沒告知，被男友誤以為去嘉義陪酒，在臉書PO出飯局照，還嗆女星經紀人拉皮條，新聞沸沸揚揚，結果情侶倆鬧完情緒，旋即言歸於好，又再刪文道歉，整齣烏龍事件，讓毫不知情的友人惹得一身腥，經紀人更無奈說：「要出氣為什麼找無辜的人出氣？真的很冤枉。」

當局者迷，旁觀者清，從雙方貼出的LINE對話截圖，私密訊息全都露，粉絲心疼德馨，紛紛留言提醒，緊迫盯人的情人，似乎不太適合她。

面對眾人的勸退，德馨坦承吵架時心情不佳，撒了點小謊，沒有告知對方所在之地，心生愧疚，曾有過一段婚姻紀錄的她，對新男友相當保護，認為「相愛容易相處是大智慧，人生就是一場修煉，努力學習圓滿不同的課題」，會和男友好好磨合，未來合體開直播接受外界批評指教。

一場烏龍風暴短暫歇息，卻也讓人看清兩性遇衝突時的處理方式，與平日認知差異甚大！

迷思1：會做菜就是好男人？

有一個很會做飯的戀人感受是什麼？對很多沒見過配偶下廚的女性來說，能燒得一手好菜的男人，簡直是吃了無敵星，非常加分，輕鬆擁有「寵妻」、「暖男」頭銜，會做菜似乎就被視為好男人，甫鬧出婚外情的男星蕭大陸，也是入得了廚房的另一半，侯怡君說找個廚藝好的老公，看著他做飯的背影就很幸福，「當咬牙切齒想掐死對方時，趕緊看看這張照片，念頭瞬間消失」。

BUT，人生最重要就是這個BUT，做菜是一個優點，但絕不能抵銷感情的花心，若深信會做菜就一定是好男人，不如選熊貓外送或UberEats當對象，不是有更多口味變化呢。

當男友想掌握德馨的行蹤時，要求女方貼出飯桌上照片，還要她拍攝所在地的地址門牌，緊迫盯人的程度，讓人倒吸一口氣！跟情人報備或查勤，也許是一種愛的表現，但拿捏尺度很重要，能不能給對方工作、生活、交友的私人空間，還是必須事事上報、如裝設GPS的精準定位，做到這個地步，讓人疑惑這真的是愛情，還是單純滿足控制欲？

迷思3：高學歷戀愛也高EQ？

從德馨與男友的談話中，可以感受到對方詢問時步步進逼的壓迫感，一旦說謊了就要被威脅公開、甚至截圖對話，放到臉書上供給大眾「公審」，評斷誰對誰錯，這對演藝人員來說，真的是一大禁忌，凡有口角摩擦，都得訴諸大眾，意氣用事的行為，嚴重傷害了女方形象。

如果是13、14歲小孩鬧脾氣，倒也無傷大雅，但媒體曾推崇高顏值、高學歷、家庭背景顯赫的男方，在吵架時流露本性，拿家世和女星經紀人嗆聲，就讓觀眾看不明白，成人戀愛吵架為自己行為負責，怎會吃醋時就「落狠話」找兄弟處理。所謂高學歷真的不等於高情商，鮮少遇挫敗的人生勝利組，愛情不如己意時，行為可能更脫序。

這次陪酒疑雲的男主角，顏值、職業、背景看來都不錯，當女主角遇上這樣條件的對象，在外界眼裡都是匹配的，但事實上，學歷和家世背景，在戀愛時都只是陪襯，雙方適不適合才是重點，妳愛上的是那個人的個性，還是學歷、職業呢？

男主角在臉書曾寫過愛情的10個條件，包括「每天進門時，就會給你擁抱，從未間斷」、「每天準備入睡時前吻你」、「從未讓你提過超過1公斤的重物」、「超過晚上10點，就算要去樓下7-11也一定會陪你」、「相約從未遲到」、「工作超過凌晨但仍準備好餐點」、「每日準備不同晚餐」、「拖地加入精油」、「晚上10點以後不講非工作電話超過10分鐘」、「任何時間，想去任何地方都願意」，看完之後我自嘆弗如，能達到這10項要求的肯定是完美情人，凡事都以愛情至上，妳能做到嗎？如果像我一樣做不到，真的想勸德馨，或許下一個會更好！