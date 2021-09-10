綽號「大紅、大紫」！資生堂千金喜懷雙胞胎　砸30萬做試管告捷

「資生堂千金」李宓才剛透露去年10月結婚、上個月宣布懷孕的雙喜，在今（10）日舉辦的發片記者會上，她無預警公布肚裡的寶寶是男雙胞胎，讓全場驚喜不已。如今已經懷孕7個月的她，還在現場與前SpeXial成員風田，唱跳歌曲《出嫁》，動作靈活。她談到備孕過程非常辛苦，為了做試管嬰兒得要在手術前不斷施打排卵針。

李宓先前只提到老公是桌遊店的合夥人，但她今天終於鬆口，老公其實之前是脫口秀演員，還與博恩同期，長相則是與范植偉相像，還透露老公的年紀比自己小5、6歲左右。聊起肚裡的雙胞胎，她滿臉笑意的說：「他們的綽號叫『大紅』、『大紫』，剛好是我跟老公各自喜歡的顏色。」

李宓不諱言表示，雙胞胎是試管嬰兒，她認為自己年齡不小了，算是高齡產婦，婚後發現1、2個月肚皮沒消息，就去做了人工受孕，人工受孕也沒有，就去做試管嬰兒，沒想到試管一次就成功。她透露很想要個女兒，不過由於雙胞胎得剖腹產，剖腹產要隔半年以上才能再懷孕，「只能明年再考慮要不要試管，我現在還存著兩個胚胎跟12顆卵子。」

李宓也提到，一次試管嬰兒就要花費快30萬，不成功就要繼續做，幸好一次就成功，她提到做試管的前置準備，「排卵針要打兩個禮拜，手術前一天要打3次排卵針，針要打在肚臍下方，要老公幫忙，我自己難以下手。」至於未來生活，身為工作狂的李宓，打算讓老公負責照顧小孩，由她主外，老公主內。

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