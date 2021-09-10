結婚1周年！楊祐寧下跪求婚影片曝光　戴墨鏡耍帥被虧「有多閃」

戴好你的墨鏡！39歲男星楊祐寧去年結婚，9日剛滿1周年紀念，他在IG放上和老婆Melinda的合照，女方雙手緊挽著他脖子，親密臉貼著臉，郎才女貌好登對，好友修杰楷在底下留言「有多閃」，楊祐寧回覆一個墨鏡圖案，酷酷地曬恩愛，閃瞎一片粉絲。

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楊祐寧和郭采潔分手後，結識了圈外女友，雙方低調交往3年多，去年肚子裡有了驚喜，他才首度貼出親密合照放閃，預告即將成家，礙於疫情關係，沒有盛大舉辦婚禮，夫妻倆選了9月9日，象徵長長久久的寓意，去信義區戶政事務所完成登記，並分享好消息給粉絲。

婚紗照也很簡單，楊祐寧和Melinda穿上米色情侶裝，到校園操場上、警衛室拍攝多組親密合照，宛如重返復古70年代，他輕輕從背後擁老婆入懷，護著女方隆起的腹部，氛圍輕鬆又溫馨。

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原預告今年舉辦婚禮，因疫情仍未實現，不過，Melinda釋出一段婚禮影片，原來去年9月雙方舉辦了小型公開儀式，在親朋好友見證下，彼此交換戒指、深吻，並和父母聚餐慶祝，片尾還有楊祐寧在雨中下跪求婚的驚喜，場面溫馨，Melinda向老公告白，「我會永遠愛你，直至你老去和滿面皺紋，一周年紙婚紀念日快樂」，明星友人包括Melody、六月、9m88都來按讚祝福。

去年底楊祐寧女兒「Anah」誕生，一家三口生活幸福，他偶爾會秀出女兒嫩照，肉嘟嘟的圓臉很可愛，自認女兒表情像他，長相和夫妻倆小時照片比對，簡直一模一樣。今年因疫情因素，他多留在台灣陪伴妻女，分擔育兒工作，單手抱寶寶的模樣被封為「時尚型爸」，第一次度過當爸爸後的父親節，老婆盛讚他是神隊友，是最好的父親。

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