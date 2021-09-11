粉碎封殺謠言！孫燕姿自謙「冷門歌手」　線上開唱按讚數破億

孫燕姿日前被傳在大陸的藝人封殺名單內，她9日以行動破除謠言，舉辦了線上直播演唱會。這兩年低調生活的她，在直播上自嘲「冷門歌手」，因此將演唱會命名為「這個歌手不太冷」，一個多小時的線上演唱會上帶來8首歌曲，直播期間累計點讚次數破億。

孫燕姿不僅表演了大家熟知的熱歌《直來直往》、《克卜勒》、《我的愛》、《遇見》等，還配合演唱會主題帶來了《和平》、《沒有人的方向》、《漩渦》、《逃亡》等冷門歌曲。而在昨天的演唱會上，現場看到粉絲驚喜的孫燕姿，被歌迷的真摯情意感動到哽咽，感性的說：「出道20年，我一直有被喜歡，被守護的感覺，感謝你們。」並現場清唱呼聲最高的歌曲《我懷念的》回應粉絲的喜愛，感謝粉絲一路相伴。

演出結束後，孫燕姿也發文分享心情：「很難想像，又完成了一場線上演出。大家看得開心嗎？這陣子和團隊討論商量如何克服一個個挑戰，我們日以繼夜，為的就是秉持一個不放棄的精神。一切就是一種『自己看著辦』。感覺對了，我們出發！堅持做自己喜歡的事就是一種幸福。願幸福永遠與你我同在，晚安。」

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載