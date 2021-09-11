S.H.E成軍20年！Ella曬合體照撫慰鐵粉　3姊妹甜笑喊「乾杯」

S.H.E由Selina（任家萱）、Hebe（田馥甄）、Ella（陳嘉樺）3人在2000年時參加「宇宙2000實力美少女爭霸戰」選秀比賽後成團出道，今（10）日是她們成軍20年的紀念日，稍早Ella在社群媒體上曬出3人合照分享喜悅。

S.H.E在2018年與老東家華研國際合約結束後不再續約，各自成立公司繼續歌唱、演藝事業，但3人的感情依舊緊密，私下時常相約出遊、爬山等。而一晃眼，今天是S.H.E成軍20周年紀念日，Ella在臉書貼出3人難得同框的照片，並發文：「20歲，乾杯！敬所有三葉草們（S.H.E粉絲名），謝謝你們，風沙星辰，永遠相伴。」文末特別註明「SHE生日快樂」、「大家都要好好的」，也提到該張照片是在2019年3人出遊時拍攝的。

其實早在今年初時Selina就被問過今年是S.H.E成軍20年，3人是否有機會合體，她坦言目前沒有，希望粉絲不要太期待也不要太失望；上月田馥甄在金曲獎上奪下歌后，事後受訪時談及合體一事，也透露沒有相關安排，因此粉絲希望已久3人同框的畫面，可能要再等等了。S.H.E最後一次公開合體的活動是在2018年的9月11日，當時正逢成軍17周年，她們在台北中正紀念堂戶外廣場舉辦萬人音樂會。

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