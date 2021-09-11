最爛收尾！《上流3》血染法庭衝高19%收視率　惡女金素妍下場悲哀

南韓熱門狗血劇《Penthouse上流戰爭3》終於播完，主要演員全在最後一集領便當，其中恩星（崔藝彬 飾）法庭上自殘逼媽媽千書真（金素妍 飾）認罪、千書真吞藥自盡，以及秀蓮（李智雅 飾）與羅根（朴殷碩 飾）等3人過世，都令觀眾傻眼表示：「史上最爛的收尾。」

以下有劇情透露，慎入！！！

最後一集中，千書真將秀蓮推下懸崖，她女兒恩星報警抓媽媽，但法庭上千書真裝失智不認罪，檢方傳喚證人恩星，恩星將媽媽殺死外公、吳允熙（柳真 飾）、秀蓮的事全數抖出，並表示母親會犯罪都是因為她，「媽媽的犯罪源頭都是我。我就算重生也無法滿足媽媽的期待，媽，不要再為了我犯罪了。」恩星話說完隨即自殘、血染法庭，千書真當場崩潰認罪，遭判無期徒刑。

千書真入獄卻罹患喉癌，經過手術後變成啞巴，她利用假釋去教堂偷看女兒最後一面，再到旅館頂樓留下遺書，寫下「對不起都是我的錯，我不會成為女兒的負擔，恩星，不要活得跟媽媽一樣，你一定要過得幸福，我愛你」，隨後服藥自盡。

另一方面，當年千書真並沒有推秀蓮下懸崖，真相是秀蓮不捨愛喬、允熙、尹哲都因她的復仇計畫犧牲，決定自殺贖罪，才會設局讓外界誤會，自己是被千書真陷害。而深愛秀蓮的羅根，因摯愛不在生活失去重心，骨髓癌也隨即復發，最後死去。

《Penthouse上流戰爭3》不管正派反派，主演群吳允熙、朱丹泰、河尹哲、秀蓮、千書真、羅根全數在倒數第二集、完結篇中一一領便當，「主角全部死光光」算是韓劇少見的收尾方式，引來大批網友討論，創下開播以來第二高的收視率，以19.1％完美收官。該劇全集可至愛奇藝國際站收看。

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