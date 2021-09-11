不孕壓垮婚姻！馬妞子宮長瘤被嫌棄 「從那刻開始，他沒有再碰我」

孕育下一代是夫妻的大事，婚前沒有良好溝通，預設未來遇到的難題，婚後可能就會引爆危機！54歲綜藝女星馬妞（馬維欣）和前夫馮光榮離婚，至今快要20年了，但只要提起當年子宮肌瘤導致不孕，另一半沒有細心照料，還冷嘲熱諷，心情仍憤慨不已，更爆料前夫看到開刀取出的腫瘤有棒球般大，顯得非常害怕，「從那一刻開始，他就沒有再碰我了」。

5年婚姻像一場惡夢，馬妞離婚後談及於此，忍不住悲從中來，她上東風電視台節目《單身行不行》吐露女性心聲，指結婚不是偶像劇，前3年她願意付出一切，滿足前夫要求，小倆口沒有燭光晚餐，在家做飯約會，都感到很幸福，直到懷孕卡關，整個世界都變了。

馬妞提到兩起事件，是夫妻感情破裂的關鍵，第一件是當時遇到921大地震，半夜天搖地動，近視700多度的她，找不到眼鏡，伸手要找老公保護，沒想到馮光榮最關心的是收藏珍品的酒櫃，他怒斥老婆「妳不要叫了，我在顧著家裡的財產」，讓她非常心寒，感嘆自己的重要性竟不如酒。

最大的難關是不孕，馬妞嘗試就醫求子，卻因子宮肌瘤太大，壓迫到膀胱、脊椎，生理期常痛到痙攣，醫師建議拿掉子宮，馮光榮聽聞臉色一變，自稱是家裡獨生子，要求不能拿子宮，而且從沒陪她就醫，開刀後，夫妻分住家裡樓上、樓下，沒再同房過，「我對愛開始起了質疑，知道他沒有很愛我」。

更讓馬妞切心的是，老婆面臨切除腫瘤重要手術，馮光榮沒有心疼，還質疑她私生活不檢點，「為什麼別的女生子宮很好，都可以生小孩，為什麼妳會長這個肌瘤」、「妳在我之前有怎麼樣嗎？那個病是妳自己得的，不關我的事」，這些話徹底粉碎馬妞的愛情，更慶幸還好沒生小孩。

馮光榮提出「代理孕母」要求，也被馬妞狠狠拒絕，成了壓垮婚姻的最後一根稻草，她說：「我永遠相信，不是我的骨肉，我不會愛他，我不願意看到別人懷了你的骨肉，你去對他好，我不能接受曖昧」，馮光榮覺得馬妞沒替他著想，感情漸行漸遠。

兩人後來離婚撕破臉，公開指摘對方缺點，中間一度上節目大和解，卻又因馮出書暗指馬妞劈腿，被前妻一狀告上法院，成了分手無法好聚好散的一對怨偶。馬妞近年投資餐飲失利，損失數百萬，已加入直播賣貨行列，慢慢還清債務。

她說上節目想澄清的是，女人長子宮肌瘤是疾病，跟私人性行為無關，不是女人不乾淨、愛亂搞，女性生病需要另一半體貼與理解，不該把生病與私生活混淆一談，造成女性心理壓力。