揪恐怖！李李仁結婚16年放閃　陶晶瑩見詭異「第三隻手」喊救命

李李仁、陶晶瑩是演藝圈的模範夫妻檔，今（11）日迎來2人結婚16周年紀念，李李仁決定甜曬合照高調放閃，未料幸福的畫面卻出現一隻詭異的手，引來網友一片驚呼，就連陶晶瑩本人也嚇到喊救命！

李李仁曬出與陶晶瑩一同出遊的合照，感性寫下：「今天結婚16周年！這16年我們去過很多地方，很多精彩的回憶，也有很多日常的生活，謝謝妳，我的老婆！」許多藝人好友看到後直接被閃瞎，吳淡如表示2人結婚多年仍像新婚，納豆也前來刷存在感，自嘲：「快帶上我！人生就『夫婦和球』了！」

值得注意的是，陶晶瑩的後方竟出現一隻手，引來網友熱議：「16周年快樂，但誰是那隻手的主人」、「那隻手讓我很困惑」、「後面的手太搶眼了」，陶晶瑩本人看到後也不敢置信：「天啊！救命！靈異照片？」有人推測應該是李李仁剪裁全家人的合照時沒有修好，疑似是小孩的手。陶晶瑩稍後才在自己臉書解答，原來這個有點恐怖的誤會，是兩人中間夾了個兒子李小龍，才會出現「第三隻手」！

陶晶瑩也分享結婚16年感想，以往遇結婚紀念日會思考慶祝方式、期待對方給驚喜，但今年很享受平淡的幸福，「我們討論著颱風、討論著狗該什麼時候洗澡、然後各自做著想做的事，或許、這就是婚姻的真諦。不強求、不刻意，好好過日子。」

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