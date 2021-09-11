這種老公來一打！張智霖綜藝翻紅不退休　賺錢讓袁詠儀瘋買名牌包

袁詠儀的快樂，最近大家都懂了！許久未拍戲的50歲港星張智霖，參加綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》，難得大跳性感曼波舞，一套白色西裝散發渾身帥氣，伴隨復古老歌，對著鏡子扭腰擺臀，姿勢撩人，靠著連老婆都沒見過的絕妙舞姿，扭到全場觀眾喜愛度第一，昔日的「郭靖」哥哥再度翻紅，成了難得的寶藏男孩。

袁詠儀（靚靚）是香港小姐冠軍，美貌、身材絕佳，追求者眾多，張智霖當初愛慕已久，1993年因戲結緣後相當珍惜這段感情，低調煲愛，和老婆結婚至今20年，保持始終如一的感情觀──「堅持」，靚靚個性活潑，說話大喇喇的，他就乖巧聽話，滿足老婆的所有需求，也讓張智霖獲得「寵妻男」的封號。

袁詠儀最有名的興趣，就是買包！尤其是橙色的HERMES 包，就是她的最愛。身為許多名牌的VIP貴賓，她每回一進店裡掃貨，成就驚人，兩手都提不過來，常被粉絲偶遇她逛街、老公提著大包小包的模樣。俗稱「買包治百病」，張智霖寵愛老婆的方式，就是情人節、生日、紀念日都不免俗送上新包，袁詠儀會撒嬌讓老公幫忙出錢，還對他說「送包給我是你的福分」，讓他哭笑不得。

兩人幸福甜蜜，張智霖總會拉著袁詠儀的手，放在自己身後，怕過馬路稍有閃失，有臨時狀況方便因應，能攬牢牢保護老婆，粉絲們稱為「張式牽手」，羨慕這對夫妻感情真要好。張智霖卻打趣說：「你們知道為什麼我要牽這麼緊嗎？因為一鬆手，她就去買包啦！」

據稱，袁詠儀花錢如流水，家裡擁有上千個名牌包，卻還是買包成癮，張智霖虧她是「千手觀音」，也忍不住爆料，家裡收藏的名牌包，累積價錢應該能買兩棟房子。

不過，抱怨歸抱怨，老婆的買包愛好，他始終滿滿寵溺，家裡更奉行「我的錢是她的，她的錢還是她的」的政策。

夫妻合體上實境真人秀《一路上有你》，幸福滿溢，讓觀眾深受感動，也許是日子過得太美好，張智霖竟透露內心的恐懼是，現在生活好開心，擔心日子不會一帆風順，怕自己有一天太早離開，不忍留下老婆一個人，「我之前問妳，如果我真的離開了，妳的錢夠不夠用呢，妳說夠了，我就安心了。」

跨過50歲大關，很難避諱死亡議題，聽到老公擔心自己先走，袁詠儀忍不住哽咽說「希望他一定要等我死了以後，他才可以死！因為我不想……看著自己愛的人離開。」被問「如果人生只剩下24小時想做什麼？」張智霖撇過頭猛掉淚，嘆息「太短了」，跟袁詠儀相處時光已經20多年，卻感覺遠遠不夠。

節目安排他們在西班牙大街上觀光散步，張智霖送上一大束花，讓老婆開心不已，見到路人就喊：「我老公送我的」，散步遇到斜坡，張智霖還主動背老袁詠儀放閃，原因是「我常常拍戲的時候，都會背著很多女主角，好像沒有背過妳，所以想要讓妳體驗那種感覺」，浪漫破表的心意，感動無數觀眾。

在競爭激烈的演藝圈，50歲男星發揮空間受限，張智霖曾脫口說，身體有些病痛，早就想退休，釋出離開演藝圈的念頭。不過，老婆不打算讓他退圈，直接向粉絲表明「不用理他，他想太多」，這次在老婆安排下參加《披荊斬棘的哥哥》，袁詠儀特別交代工作人員要好好照顧，大家以為要減少體能操練，她說誤會了，是不要對他手下留情，體能操練加倍，「希望將會見到張智霖2.0，但是也要完整無缺的還給我」。

在老婆鞭策下，張智霖在節目裡大展歌藝，也秀出精湛舞技，獲得觀眾肯定，離退休之路漸行漸遠，剛度過50歲生日，保持年輕如昔的帥氣。粉絲們笑稱張智霖無法退休，是因為老婆袁詠儀還要買名牌包，老公必須賺錢，當然沒法下班。