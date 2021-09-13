《俗女2》哭整集！森玲CP為小孩吵架　謝盈萱被吼「千金大小姐」氣炸

《俗女養成記2》第六集「颱風夜」，掀起女主角陳嘉玲家庭風暴，嘉玲爸（陳竹昇飾演）和學妹（許芳宜飾演）在舞蹈教室翩翩起舞，嘉玲媽（于子育飾演）卻在狂風暴雨中黯然失魂，陳嘉明（宋偉恩飾演）面對小杜（楊銘威飾演）的追求，突然情緒失控地喊：「我不是一個人了你懂嗎？」

由楊銘威飾演的《俗女養成記2》新角色「小杜」，從陳嘉玲的旅行社同事關係，逐漸和陳嘉明牽上線，不斷透過傳簡訊、出其不意的出現在身邊，來撩撥已經有男友的陳嘉明，在日前直播訪問中，被問到如果在現實中遇到有另一半的人，是否會考慮出手？楊銘威笑說：「如果是年少輕狂，十幾歲、二十歲的時候可能會，橫刀奪愛才是愛」、「不被愛的才是第三者」。奪愛金句連發，逗樂導演嚴藝文和其他演員們。

而另一邊，蔡永森（藍葦華飾演）發現了陳嘉玲（謝盈萱飾演）隱瞞自己懷孕的事實，引發兩人大吵，蔡永森質問對方：「妳連懷孕都不跟我說，妳就是覺得我沒本事，我不能給妳所要的生活，妳就是千金大小姐呀，妳爸、妳媽、陳嘉明，全部的人都要伺候妳。」讓陳嘉玲聲嘶力竭地回應：「不要叫我千金大小姐。」導演嚴藝文預告這一集最好哭，「請觀眾朋友準備好衛生紙。」

戲裡陳嘉玲為了剛起步的國外導遊工作，忙碌到忽略了同居在一起的蔡永森，聚少離多讓感情逐漸產生變化，問起演員們在工作和家人之間的如何達到平衡時，藍葦華表示會抽一點時間跟老婆分享工作狀況，和2個小孩聊聊天，盡可能在工作和家庭生活上取得平衡點，沒有拍戲的時候也是會幫忙老婆做家事，和做菜給家人們吃，他坦言：「拍戲往往一拍就是兩、三個月，希望把握一些時間來彌補家人。」楊銘威則說：「因為剛好另一半也是圈內人，所以比較能體諒，我在忙的時候她來照顧小孩，她在忙的時候就換我來接手。」

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