感動！吳宗憲親手送愛女出嫁　二女兒絕美婚紗照驚豔粉絲

吳宗憲二女兒吳則含（Vivian）與朱立倫外甥蔣豐蔚（Wilson）昨（12）日舉行婚禮，選在台北飯店宴客，雖然婚禮過程十分低調，不過吳宗憲、吳姍儒和朱立倫仍大方接受媒體訪問，而吳則含、蔣豐蔚的婚紗照和婚禮現場也陸續曝光。

只見吳宗憲把二女兒的手交給蔣豐蔚，雖然吳則含頭戴著婚紗，甜美的笑容依舊迷人，而爸爸吳宗憲臉上似乎也露出些許不捨，不過對於寶貝女兒能得到幸福仍十分感動，3人的手相互交疊，畫面相當感人，幸福氛圍渲染全場。

另一張則是蔣豐蔚牽著老婆的手現身，吳則含幸福的笑容遮不住，2人在眾人面前顯得格外耀眼。而吳則含的絕美婚紗也十分吸睛，鏤空、薄紗的設計頗具美感，上頭還有蕾絲點綴，胸前開V的剪裁讓她展露事業線，整體看下來氣質又不失性感。

吳宗憲在臉書感性寫下：「好啦！他們真的是圈外人⋯但今天結婚了！還是希望他們的喜氣可以給所有人帶來平安健康的祝福。」字裡行間透露出好心情。吳則含的正臉照曝光不到10分鐘，就吸引上萬人點讚，許多藝人好友也紛紛獻上祝福。

只見吳則含頭戴婚紗露出絕美笑容，仙女般的顏值吸引許多人前來點讚，也有許多網友認為與她與吳姍儒、吳宗憲的神韻非長相似。

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