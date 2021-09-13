無畏颱風照開店！曾莞婷有創業強心臟　因疫情忍痛解約4千萬

曾莞婷無畏中颱璨樹襲台，昨（12日）宣布手搖飲店插旗台北通化街頭，目標3年內展店超過百家，誓言成為手搖飲連鎖店女王，她一改以往剪綵高貴典雅風格打扮，此次化身超辣網美出席開幕，北半球酥胸與白皙長腿狂吸眾人眼球。曾莞婷自認有「颱風」體質，自嘲每次只要剪綵都剛好遇到颱風，此番副業展店也是一波三折，因為疫情嚴峻，曾莞婷主動無條件解約累積超過4千萬的加盟金。

曾莞婷首間店選在新竹開張，昨正式宣布進軍台北，該店原先預計在2個月前開幕，當正準備大張旗鼓進行加盟展店時，卻遇上疫情最嚴峻時刻，她為了體恤加盟者，主動無條件解約累積超過4千萬的加盟金，自認明瞭疫情經營的辛苦，不願加盟者承擔風險，忍痛咬牙結束合約，工作人員形容她：「人美心美的真女神。」

曾莞婷透露開店前輔導、教育訓練都有專責人員負責，原物料配送也有配合的物流，她指出，對於連鎖加盟步步為營謹慎行事，希望找的不是「加盟主」而是「夥伴」。

曾莞婷首創獨門燕窩飲品，招牌「黃金冰糖燕窩」雖要價260元，但仍每天賣到缺貨，該店因應疫情，選擇低調開幕，更為了避免群聚，特意不對外公告，沒想到曾莞婷好友聽到她手搖飲店開幕消息，紛紛自行來祝賀，好友李唯楓更驚喜現身，直喊很喜歡喝她的飲品。

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載