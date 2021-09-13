愷樂去年四月遭周揚青踢爆與羅志祥的曖昧關係，道歉之後神隱至今，期間僅在小鬼驟逝時發文哀悼，但這一年半來從未對外發聲，IG、社群平台也毫無任何動靜，不少粉絲朋友依舊苦等「愷樂回歸」，也擔心她現況如何。不過，近日就有粉絲意外發現愷樂IG一舉動，讓她相當意外，並激動表示「真的是妳」！

一名網友在「Dcard」貼文指出「今天逛IG的時候，看到一個很熟悉的帳號名字，竟然是愷樂……TAT！我看到當下還確認好幾次，原來她還是有繼續使用她原本的IG帳號，那是不是也代表傳訊息給她，她也會看到呢？真的一點都不反感她，反而對她有那麼一點想念，只想告訴大家，愷樂還是有正常使用IG」。

只見粉絲貼出的截圖當中，原來是李國毅的妻子甘煖琳的IG頁面，但仔細一看按讚的人選，第一位顯示帳號就是「butterfly092288」，這正是愷樂使用的IG帳號，不僅在甘煖琳8月31日貼文有按讚，也接連在隔日9月1號有按讚，這也讓粉絲能得知一些愷樂的現況，知曉愷樂目前仍舊努力生活關注IG的一切，想傳訊關心也不至於會是無聲消息。

而貼文曝光之後，不少網友紛紛熱議「原來是說按讚的部分….嚇死，我以為愷樂變了一個人」、「我都覺得她應該可以復出，都消失一年半了….」、「羅志祥可以復出，愷樂沒什麼不行的！」、「真的無消無息，如果不是妳截圖，真的以為她沒用IG了」、「就算他復出我也不會覺得怎樣，一堆比她嚴重的都照樣演戲出通告，她為什麼不能復出」、「甘煖琳跟她是閨蜜啦，不過能看到她按讚，也至少知道她還是很關心身邊的人，也很努力生活著！」（編輯：張嘉哲）

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