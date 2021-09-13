金曲歌后是費翔初戀！破壞林子祥婚姻遭砲轟 奔60仍是「顏值天花板」

資深歌手葉蒨文（Sally）當年以《瀟灑走一回》、《選擇》等經典曲紅透半邊天，不僅與梅豔芳、林憶蓮、陳慧嫻合稱「四大天后」，顏值也不輸影壇女神林青霞，拍過不少電影，不過和現任老公林子祥的一段情，引發外界諸多批判，如今夫妻倆攜手走過25年，過著半退休的養老生活。

葉蒨文19歲認識初戀男友費翔，4歲從台灣移民加拿大的她，與中美混血的費翔價值觀相似，迅速陷入熱戀，不過當時費翔的母親認為兒子演藝事業剛起步，不希望兩人交往，讓這段戀情無疾而終。

後來葉蒨文轉往香港發展，認識擔任華納唱片高層的吳正元，吳正元那時讓老公林子祥與葉倩文合唱《重逢》，後續又有許多合作，林子祥與葉倩文越走越近，最後墜入愛河，而林子祥在與吳正元離婚後，1996年7月17日正式把葉蒨文娶進門。

對於愛情，葉蒨文曾說：「我們不知道別人為何在一起與分開，那我很相信緣分是命定的，如果身處那個狀況，就盡力做好自己。」而今葉蒨文和林子祥婚姻迎向第26年，夫妻倆感情依舊甜蜜蜜，去年她還發文幫老公慶祝72歲生日，年近60的她，不慣臉蛋還是身材皆保養得宜，被網友稱讚是「顏值天花板」。（編輯：楊穎軒）

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