愷樂復出有譜了？神隱1年多粉絲惦記　集資打造生日應援公車

藝人愷樂去年4月遭爆介入周揚青與羅志祥的感情，發文道歉後淡出演藝圈，神隱至今。許多愷樂的粉絲都希望偶像能趕緊回歸螢光幕前，加上22日即將迎來愷樂38歲的生日，粉絲特地替她打造生日應援公車，看來儘管愷樂目前仍杳無音訊，不過粉絲們依舊不離不棄，非常想念她。

愷樂的粉絲團「芙蝶園」近來忙著籌備2021生日企劃「STAND BY U」，雖然遲遲等不到愷樂重返螢幕，不過仍希望能在她38歲生日時，替她驚喜慶生。芙蝶園的IG日前曬出一張299路線的公車設計圖，上頭有大片愷樂的人像照和生日祝福語，發文寫下：「愷樂生日企畫第一彈先送上第一個大驚喜，生日應援公車已經悄悄上路囉！整個9月都會陪伴著大家，此路線會經過多個捷運站，大家記得注意安全捕捉愷樂吧！」而粉絲之所以會選擇299路線的公車，疑似是為了配合愷樂9月22日的生日數字，極具巧思。

另外，生日第二彈隨後也跟著釋出，就是愷樂的生日頭像，只見粉絲設計一張愷樂手拿麥克風的圖片，上方寫著她的生日和英文祝賀，粉絲團也在文中感性表示，永遠都會支持她：「感謝妳的一切，我們會一直在，為了慶祝愷樂的生日，我們特地設計了一款生日頭像，讓喜愛愷樂的大家換上。」最後還透露生日第三彈將於15日公布，讓其他粉絲相當期待。

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