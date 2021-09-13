許維恩寵夫有祕訣！貼心安排生日驚喜　王家梁激動跪了1小時

偌大演藝圈裡，女星們被老公寵成小公主的故事常有，女星寵老公的故事則少，尤其是像許維恩這樣高顏值、好身材的女神，能憑實力寵愛另一半，大概又分外難得。

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許維恩與王家梁今年520閃婚，在疫情間訂下終身，秀出閃亮亮鑽戒，男方個性體貼、溫柔，靠著送到家門的一杯熱可可，順利贏得美人心。

9月11日是王家梁婚後第一個生日，為了幫老公慶生，許維恩悄悄安排大驚喜，聲稱對方愛車需要保養維修，特別把王家梁的車子，送進汽車網紅「布魯斯葉」的車廠裡包膜，白色轎車鋪上閃耀灰的新衣，重新大改造，就像一輛新車亮相。

生日當天，許維恩用拍攝影片為由，把王家梁騙到車廠，在討論汽車技術時猝不及防拉開布幕，揭曉重新包裹灰黑兩色的酷炫愛車，給對方一個大驚喜，老公都看傻了，回家就跪在地上觀察車子，看了一個多小時，讓她快笑瘋了。

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王家梁感動的說，這簡直就像一台新車了，當初買車時就是看中它的流暢線條感、運動風格濃厚，最終夢想就是想改車、包膜成現狀，因為工作忙碌，一直沒空處理，包膜費用也貴，沒想到天天跟老婆說喜歡這個顏色，許維恩都聽進去了。粉絲讚美有這樣的貼心、美麗的老婆，他真的很幸福。

不只於此，許維恩還將王家梁錄製《全明星運動會》8個月的精采表現，剪輯成一支近15分鐘影片，在一票明星群裡，他打躲避球、射擊、投籃球的帥氣表現，奪下比賽MVP的重要場景，都收納其中。當初在王家梁參與拍攝期間，許曾經去探班，親眼見到男友不慎受傷，甚至與工作人員打成一片，成了紅隊的親友團，見證一支隊伍從陌生到團結的過程。

她把另一半這些日子的付出看在眼裡，「你辛苦了，也成長了很多，真的好為你開心，你是我永遠的MVP大王！」影片曝光後，王家梁感動回應：「以後生日有妳，真好，這幾天晚上不睡覺，原來都在剪影片，看完影片的我都流下眼淚了，謝謝妳。」

34歲的生日，王家梁收獲了一個貼心的老婆、一支精心剪輯的影片、一台脫胎換骨的愛車。這樣的大禮，誰能不羨慕呢！

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許維恩的愛情故事，我們曾經聽過她對舊愛楊明學的緬懷、對前男友KID的包容，如今她更展現對另一半的貼心，這樣的女神，誰有辦法抗拒呢？

她最大的優點是傾聽與陪伴！ 這位女神寵起另一半，也是花錢、花力不手軟，特別的是她理解彼此工作的辛苦、願意傾聽對方的想法，是一個難得的優點。

許多戀人或夫妻，即使終日相處，卻對彼此工作一知半解，畢竟有些領域不同，無法深入了解，能說一句「辛苦了」都算很貼心。即使同是演藝人員，也未必認同另一半的表現，更何況許多女性升格當媽後，為家庭犧牲了工作，與真實社會慢慢脫節。

一份工作，帶來的不只金錢數字，工作內容及衍生利益未必豐厚，但它還能帶來成就感、認同感、踏實感，也是脫離家庭生活的喘息空間。

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有個能理解你工作的另一半，是世上難得的福氣。

就像劉嘉玲說梁朝偉最倚賴她的，不是體貼他噓寒問暖，不是伺候他烹煮三餐，而是她光靠觀察，就能明瞭梁朝偉一個眼神裡的情緒轉折，他是否真的入戲，對自己表現滿意與否，都在劉嘉玲的掌握中，老婆對電影的專業判斷對他工作助益頗大，這就是劉嘉玲的無可取代性。

當王家梁賣力投入運動會練習，即便受傷、輸了比賽，都有許維恩的陪伴與理解，甚至將其記錄剪輯成影片，那種「我的努力他都看到了」的被理解感，是一對夫妻能走得長遠的關鍵。許維恩擁有的不只美貌與身材，還有戀愛的智慧，想得到另一半歡心的關鍵，就是學會傾聽與陪伴，並理解他的付出。