天心爆做怪夢得金鐘！《婆婆》楊銘威對決邱凱偉有自信：感言想了14年

天心、溫昇豪、楊銘威主演的《最佳利益2—決戰利益》近日開放媒體探班，第二季加入鮮肉助理禾浩辰、事務所小開邱凱偉（Darren）等新角色，職場鬥爭更加升級。楊銘威、邱凱偉同以《我的婆婆怎麼那麼可愛》入圍金鐘獎男配角，上演手足相殘的競爭，邱凱偉坦言：「說不想得獎是騙人的。」楊銘威笑說：「我從17歲出道就開始想得獎感言。」兩人互不相讓，身為已經鍍金的前輩，天心、溫昇豪也給出金鐘應戰建議。

天心透露有一年金鐘獎前，她夢到去學校考試考零分，結果那屆就得獎了，巧的是溫昇豪得獎的那一年，也做了怪夢，那屆他以《雙城故事》、《我們與惡的距離》角逐男主角、男配角，「夢到2個全部槓龜」，就得了男配角。天心笑說楊銘威、邱凱偉可以多留意夢境，貌似不好的夢反而是得獎徵兆，「我只有一個建議，一定要把得獎感言想好，得獎那次我覺得不可能，結果就得了，後來想好感言要上訴的時候都沒得。」

《最佳利益2》遇到疫情攪局，中間停拍近3個月，再復拍時天心4天就胖半公斤，全都胖在臉，哀號劇組便當實在太好吃，害她被導演林立書碎念。楊銘威則是疫情期間在家育兒，發胖6公斤，製作人陳慧玲復工一看嚇一跳，馬上LINE經紀人：「請他減肥！」溫昇豪因為還有雜誌拍攝工作，在家也閒不下來，忙著弄劇本、滾輪健身，再回劇組依舊保持挺拔的身材。

禾浩辰這次挑戰女強人天心的助手，壓力大到失眠，「劇本裡面很多刑法，必須自己上網查到懂，開拍前我有去法院旁聽，了解原來法庭是這麼回事。」進到劇組和高手們過招，禾浩辰笑說自己像塊海綿：「每一天都在受傷，不斷吸收每個人丟給我的想法，頭快爆了，前半個月好痛苦，有時候會跟經紀人說不想演了，天心姐給我很大幫助，她的氣場是舒服的，會很直接跟你講她想要什麼，我們每天互相提醒抬頭挺胸，就越來越貼近這個角色。」

製作人陳慧玲透露禾浩辰的角色很多人競爭，跟別人不一樣的是，和禾浩辰見面3次的過程中他很積極，「他看出我試戲的時候不滿意，他說再給我一次機會，演了6個不同的方法給我，最後他勝出是因為他的企圖心很強，我覺得選他我賭對了。」

而邱凱偉飾演律師事務所的小老闆，個性刻薄自大、欺善怕惡，像是《婆婆》大哥的高階版，天心說：「在我心中他是暖男，這次發現到他一點都不暖，最厲害的是他可以眼睛跟嘴巴分開演，嘴巴很友善、眼睛在殺人，我自己看到鏡頭都怕。」不過戲外邱凱偉、溫昇豪湊在一起，熟男垃圾話就沒停過，天心說：「我是沒辦法貢獻幕後花絮的那種人，這兩個人講的話更不能用，因為劇情太沉重，需要這樣『練肖話』，讓肩頸放鬆一點。」

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