《俗女2》小嘉玲遇性騷嚇壞！母女相擁惹哭觀眾　「受傷才懂媽媽苦心」

《俗女養成記2》第六集刻畫母女情感，引爆觀眾淚海，平均收視達4.14，六度蟬聯周日收視冠軍。收視最高橋段落在「大小嘉玲母女跨時空擁抱撫慰」，劇中小嘉玲（吳以涵 飾）在公車上被變態大叔伸狼爪摸大腿，內心極度受傷的她回到家說不出口被性騷擾，只能哭喊著媽媽教的防狼口訣：「戳眼睛、踢下面。」嘉玲媽（于子育 飾）察覺不對勁，衝上來抱著女兒安慰，之後畫面一轉，看到老公和舊情人擁抱，情緒崩潰的嘉玲媽來找陳嘉玲（謝盈萱 飾），母女倆再次擁抱哭成一團，安慰者的角色互換，讓不少觀眾感動，收視一度最高來到4.84，粉絲留言「看到直接哭爆」、「颱風夜看這集完全是4D感受」。

劇中小嘉玲十分反感媽媽傳授「防狼教育」，最後受傷了才懂媽媽的苦心，讓于子育很有感觸地說：「人常總覺得要嘗試過、受傷過才會覺得人生精采，但每次受傷後才知道媽媽是對的，這就是人嘛。」而談到劇中母女安慰者角色互換的情節，她也回應表示：「我們長大後即使角色交換了，讓媽媽依靠，永遠都不及媽媽對女兒的無私與心力，有時無法像小時候媽媽那樣有耐性的。」讓她也開始檢討起自己和媽媽相處的態度。

小嘉玲遭受性騷擾的劇情在映後直播中引起熱烈討論，有別於戲裡的隱忍，吳以涵透露如果在現實中遇到變態，她一定會大叫狠揍色狼，不會默默地忍受。于子育透露自己年輕時，也曾在客運上遇到變態，當時發現車上另一排座位的男子竟然公然做出「DIY」的動作，當下她不動聲色，直到下車前才對其他乘客大喊：「後面那個人是變態。」她也慶幸那個變態並沒有對她真的下手。而導演嚴藝文則表示以前曾多次遇見遛鳥俠，她當下驚嚇過度沒有做出反應，直到回家後看見家人後才大哭，如同劇中小嘉玲的反應一樣，而演員們也集體呼籲不要隱忍與漠視性騷擾。

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