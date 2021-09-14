郭書瑤組「辣鍋小夥伴」！揪閨蜜以吃療傷　阿KEN傳授失戀安慰術

喜劇影集《何百芮的地獄毒白》改編自知名網紅「宅女小紅」的生活經驗，邀請郭書瑤擔任女主角，演出原型人物是宅女小紅的「何百芮」。該劇今（13日）公布主要卡司，鍾瑶、孫可芳（小豆）、阿Ken與郭書瑤連袂組成「辣鍋小夥伴」，在麻辣鍋店自虧自嘲、互相扶持，盡情做自己。郭書瑤認為該劇圍繞在4個辣鍋小夥伴的友誼中，在面對各種生活無情的打擊後如何回血復活的喜劇故事，相當貼近生活，相信觀眾能從情節獲得共鳴。

特別的是，3個女性角色在劇中皆經歷各自的感情危機，只要誰歷經感情創傷，彼此就會互相扶持打氣。戲外，阿Ken趁拍攝空檔，邊吃麻辣鍋邊替劇組單身女孩作媒，他以邀約劇組夥伴露營的名義，悄悄地想要撮合瑤瑤與單身劇組同仁組隊登山，讓郭書瑤害羞靦腆地説：「我去！我去！」給足阿Ken面子。

阿Ken在4人當中是萬紅叢中一點「綠」，更是辣鍋小夥伴唯一的男性代表，他頻頻在群組內分享食物照片，還問3位女明星想不想知道他去哪裡吃壽司？甚至傳一些幽默照片，想活絡群組氣氛，但卻被無視，被虧有一種友誼是「男女生笑點不一樣」。阿Ken透露自己現實生活中也有「女閨蜜」，碰到女性朋友失戀，最重要的就是陪伴，「聽她說話，抒發她的情緒，轉移她的注意力，等到對方心情比較平復的時候，再給予更多的鼓勵，並試著從過去的這段關係去找出正面的意義。」

鍾瑶在《何百芮》飾演郭書瑤的大學同學Vivian，漂亮優雅，在工作上遇到各種挑戰，而她在「辣鍋小夥伴」群組被認為活躍度最高，像大家長般地照顧小夥伴們，她透露這次姐妹情誼走活力路線，與《姐的時代》大不相同，也常在群組分享近期觀看的影集與紀錄片，心靈式地分享觀看心情。

孫可芳出演郭書瑤高中同學克拉拉，個性樂觀，她說：「往年經常飾演個性痛快或是深沉類角色，因此今年特別想要演出與自己大剌剌的性格相似之角色，就接獲了《何百芮》演出機會。」

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載