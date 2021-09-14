刻在心底的名字是敵人！柔道男神楊勇緯暴紅　求粉絲偶遇「別張揚」

柔道男神楊勇緯在東京奧運勇奪銀牌暴紅，他接受大家的祝福，卻沒有被湧現的名氣沖昏頭！接受《Bella儂儂》專訪，難得脫下柔道服，換上DIOR最新男裝，跳躍設計正符合青春年紀，但他的應答、應對進退卻有著超齡的成熟。如果不當柔道選手，會想做什麼？沉吟了半晌後，他道出堅定答案：「我還是只想當柔道選手，它早已是我生命的一部分，拿掉之後我還剩下什麼？」

爸媽是最強後盾

楊勇緯從小學三年級才開始接觸柔道，比起其他世界級選手來說並不算早，但投入程度卻不輸任何人。「當初是哥哥先參加體育班，那時候看著他們在道場上摔來摔去，覺得很酷，所以就跟隨哥哥的腳步一起學。練著、練著就開始四處參加比賽，後來我才知道，其實媽媽也練過柔道。」

即使家境不富裕，但從小只要自己或哥哥在國內有比賽，爸媽都會排除萬難到場加油、給予各種協助。無微不至的愛，讓他在柔道這條路上沒有放棄念頭，「有家人的陪伴，讓我即使很辛苦、面對挫敗都能度過難關。」

小時候，第一次參加全國大賽的楊勇緯敗北而歸，便發現自己非常不喜歡輸的感覺。此後，他不僅加倍練習，還試著從失敗經驗中尋找變強的突破口。可愛的是，他還把勁敵的名字一位位寫下來，並夾在桌墊下，時時刻刻告訴自己要將他們通通擊敗。第二年，他果然拿下冠軍。楊勇緯說：「雖然給自己很大的壓力，但也慶幸培養出強大的抗壓性。」不過他也懂得：「輸贏在比賽結束後就過去了，千萬別帶著以前的光環去下一場比賽，每次站上賽場都是從零開始，這樣的心態很重要。」

對哥哥感到抱歉

雖然楊勇緯總是爭強好勝，但在2017年亞洲青年選拔賽的結果，卻讓他感觸特別深刻，因為他擊敗的對手，正是哥哥楊俊霆。「當時心情有點複雜，但主要還是覺得感動，我們從小一起努力、一起競爭，能在場上對決是一件很酷的事情！不管誰輸、誰贏？都是很可貴的經驗，也會真心祝福對方。」

而後來，哥哥也自願擔任楊勇緯的陪練員，成為爭冠路上最強後盾。雖然這次東奧哥哥因故無法隨行，但兄弟倆仍保持密切聯繫，隨時交換策略、想法，去迎接每一場挑戰。談到哥哥的付出，楊勇緯真情流露地說：「其實我對哥哥感到有點抱歉，畢竟身為一位運動選手，都會想在最頂尖的舞台發光，但他卻選擇放下身段，在背後默默支持我，如果是我，可能沒辦法做到吧！」

這次能在2020東京奧運登場，與楊勇緯在2018年時，前往日本體育大學受訓有著莫大關係！他在此後實力與經驗皆獲重大提升。他分享：「日本是柔道創始國，也是強國！興盛程度非常驚人，僅一所大學裡，60公斤量級的人數就比全台灣60公斤量級的選手還多，可以透過跟不同選手交流、切磋，取得非常豐富的實戰經驗，在戰術及技巧的運用上，皆有所提升；不僅如此，很多職業選手都會回到母校一起訓練，我從這些選手身上看到非常自律的生活，從安排課表、飲食控制都相當注重，訓練強度、品質掌握得宜，我無形中也學習到很多以往沒有的觀念，認知到身為一位頂尖的職業選手，該是什麼樣子！」

奪得奧運銀牌後，楊勇緯獲得大量媒體及網路社群關注，他坦言：「我一開始真的是被嚇到！感覺非常不真實！直到最近才比較接受。」即使出門戴著口罩，仍然時常被粉絲認出來。不過他其實不排斥熱情的粉絲，只是希望在路上巧遇他時「不要太張揚」。

除了致力推廣柔道，楊勇緯對於勝利的渴望也沒有就此停歇，他不僅瞄準3年後巴黎奧運的金牌，還有更多挑戰等著去闖蕩：「很多國際賽我也還沒拿過金牌，這些都是我的目標。」

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