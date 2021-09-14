小鬼催淚卡片曝光！喊話粉絲「不會讓你失望」　生前300幅創作開展

藝人小鬼（黃鴻升）去年9月16日因病離世，留給親友們無限思念，近來他的遺作即將推出，第3次個人藝術展也會在他離世滿一周年當天舉辦。小鬼妹妹日前就曬出哥哥生前的手寫卡片，內容曝光後，再次讓粉絲紅了眼眶，也透露哥哥曾說過那些畫作，是不曾在他人面前展現過的自己。

小鬼妹妹感性寫下：「他的人生透過不斷的充實與努力，和願意給予他機會的人相助，艱辛爬上了第一座山，下山的那段日子他享受著孤獨，卻也嘗試找尋不同樣貌的自我，我們家人知道，其實很難熬。」表示從來沒有想過小鬼生前留下來的作品，到現在會成為家人的寄託：「去年籌備公益拍賣會時，在家裡和工作室整理出很多手稿及畫作原稿，曾經在圖文集或個人畫展公開過的，也有部分是未曾公開，從來沒想過這些畫作會成為另一種寄託，曾經不起眼、隨手寫的文字，現在看來都格外珍貴。」

小鬼妹妹表示自己小心翼翼把這些作品，一一送去裱框，只為了想把哥哥留下來的東西完整保存：「那段時間常常反覆去看這些作品，看出很多以前沒注意到的細節，也感覺到他對人生的想法。」透露小鬼曾經說過，畫作即是自己沒在他人前，展露過的一面：「聽一個人說話，要聽他沒說的那部分，我的畫作就是我沒說的那部分。」

小鬼這次的遺作，是他腦中天馬行空的創意思想以及他對藝術的熱情，是種思念也是種鼓勵。小鬼妹妹坦言在籌備哥哥畫展的期間，重新看了許多他過去的專訪：「是他花一輩子在闡述的故事，也再翻起他留下的作品與圖文集，無意中在過往自留的圖文集內，看到一段他親筆寫下的文字：『親愛的朋友，謝謝你們支持我的創作，唯有你的支持才能讓我完成夢想，我也不會讓你失望的，謝謝你。』」

雖然不知道哥哥2010年是在什麼情況，寫下這段可能會被埋沒的文字，抑或者是另一種提醒自己的方式，不過小鬼妹妹很高興，在哥哥告別了殘酷銳利的2020年後，身旁的人，仍像小鬼之於大家一樣不離不棄：「也許有天當我們對生活迷惘時，暮然回首憶起了關於他任何形式的作品，都能感受到如同穿透薄霧中的晨曦般那樣溫暖，彷彿他也正在不遠之處，對著我們燦爛微笑。」

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