療癒系台劇！謝盈萱被推拿解開心結　徐若瑄姊妹檔直面婚姻難題

2021年轉眼來到下半年，10月更多精彩台劇蓄勢待發，《NOWnews今日新聞》整理5部10月必看台劇，從好久不見大明星到當紅人氣偶像通通登場，包括徐若瑄、張鈞甯、黃秋生、謝盈萱、林柏宏、邵雨薇、王淨、范少勳等重量級卡司，將在螢光幕前與觀眾相見。

《國際橋牌社2》重現1995至1996年台海危機，台灣在國際的緊張局勢與驚心動魄的軍事場面，以「同島一命」為主題，呈現1996年前線軍人為台灣奮戰的場景。除了楊烈、路斯明、范宸菲、馬力歐、趙正平、蔡燦得、吳怡霈、蔣偉文、楊小黎、羅北安、楊子儀等演員飆戲，客串演員邀請到王炳忠、陳玉珍、雞排妹，為劇增添不少話題，10月1日正式上架於自架收費平台。

《誰在你身邊》藉由共同擁有童年創傷記憶的姊妹徐若瑄和張鈞甯，各自歡笑悲傷的日常生活及兩人面對的婚姻難題，呈現人性深處的陰暗與光明，實力派演員莊凱勛、陳恩峰扮演她們的另一半，導演何潤東認為相愛容易相處難，每個人在婚姻之後，可能會面臨很多的問題，甚至有自卑、疑心、不信任，透過《誰在你身邊》的故事，去傳達愛與被愛、遺憾與救贖的涵義，10月3日於HBO GO上線，並在HBO頻道首播。

《四樓的天堂》以推拿為題，藉由身體上的病徵與心理上的傷痛作出連結，探討都會生活中人們所遭遇的不同困境，由香港影帝黃秋生飾演擁有神祕力量的推拿師，透過推拿的接觸，感受到人們埋藏在心底的傷痕，幫助他們療癒化解，對手演員個個精彩可期，包括謝盈萱、范少勳、王真琳、黃姵嘉、潘麗麗、陳家逵、張嘉年（太保）、馬志翔、陸弈靜、丁寧、孫可芳、盧以恩、「四分衛」陳如山等，10月9日起每周六晚間9點於公視頻道播出。

影集《2049》描寫科技全面滲透未來生活，人類在西元2049年面對更多科技與人性的考驗，林柏宏在其中一個單元《完美預測》，詮釋令人不寒而慄的「家暴男」，疑對孩子過度管教產生家暴傾向，邵雨薇在孩子和老公的關係間拉扯，企圖拯救脆弱不堪的家庭關係，成為家中唯一的鎮定劑。林子熙、莫允雯在《刺蝟法則》單元探討墮胎議題；李亦捷、陳漢典在《幸福話術》單元刻畫「婚內失戀」的夫婦困境，《2049》10月16日起每周六晚上10點於台視播出。

《比悲傷更悲傷的故事》電影票房賣座近50億元，影集版由黃金三角監製莊淳淳、導演林孝謙、編劇呂安弦聯手打造，王淨、范少勳演出「宋媛媛 Cream」與「張哲凱 K」的虐心愛情，兩人拍戲眼淚幾乎沒停過，另一對CP王柏傑、邵雨薇則是探討單親媽媽的愛情故事，同樣愛得淚流不止。《比悲傷更悲傷的故事》卡司包括姚以緹、曾少宗、袁艾菲、白潤音、馬念先、蔡嘉茵等，10月22日登上Netflix。

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