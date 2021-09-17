曾遇低潮期！柯佳嬿：下雨的時候，記得幫自己撐傘

柯佳嬿以電視劇《想見你》贏得金鐘獎，一人分飾兩角，內八走路、瀏海遮臉的陳韻如，個性大剌剌、直率活潑的黃雨萱。這絕對是她很特別的一部作品，當劇組公開幕後花絮時，我們第一次看到她真的很放鬆、很搞笑的一面。她拿著香蕉對鏡頭，跟工作人員說：「快點，你不是要對蕉！」在演最後一場與李子維的戲時，李子維在15年後與黃雨萱相認，柯佳嬿還沒上戲前問許光漢：「欸，這15年你都沒有交別的女友嗎？」他說：「當然沒有啊！」佳嬿接著開玩笑說：「15年沒見，今天晚上你只有講故事給我聽？」

「拍《想見你》的時候真的放得很開，有點鬆過頭，都會一直被提醒（笑）。在那部戲裡，我知道自己放鬆的狀態是如何，也覺得這個狀態很舒服、有記住這個感覺，期許自己在任何場合或是工作，都能處於這種放鬆自在的狀態。但，還是需要時間，有時候是因為劇組每天密集相處好幾個月，就越來越熟悉彼此，營造信任感，這個過程不只我放鬆，也是需要每個人都願意放鬆，讓彼此看到自己真實的一面。」

會開玩笑說「對蕉」的佳嬿，其實私底下很怕生。她聊道：「我覺得我比較怕生，但年紀越年長，當然也越來越好，因為工作上接觸的人很多，也就越來越自在。」

「自在的狀態一直是我的人生課題，因為我一直很怕生、慢熱，但表演會讓我要不斷接觸不同人或碰到各種不同狀況，就讓我越來越習慣、越來越自在。我覺得在Action之後的開拍期間，其實很自由，因為做什麼都可以也不用怕做錯，可以很自由地發揮，也像是創作的時間，用什麼姿態、什麼表情都可以。」

但其實柯佳嬿對自己是嚴格的，對於一個角色的詮釋，會與導演一再討論，在開拍前就賦予角色一些特質，譬如設定香味、設定肢體語言。「我到現在都不覺得自己演戲游刃有餘，其實過程非常難。我覺得演戲跟煮菜一樣，同一道菜煮了很多次，你會有很多心得，也會去調整細節，嘗試將它越做越精緻，但是我從來沒有感受到游刃有餘的時刻。」那或許正是柯佳嬿成功的一點──永遠謙虛、永遠努力去嘗試演戲的可能性。

我們問起，她是否也曾經碰過低潮？她說：「我都認為是自己的事，就自己解決就好。可能你的命剛好就走到雨季，但是雨還是會停，太陽還是會出現，要記得幫自己撐傘，耐心等待晴天。我覺得人只要在低潮時，要時時告訴自己開心和不開心都是一個過程，開心時好好享受，不開心時也要告訴自己這會過去的，這會一直交替變換，我也會這樣告訴自己。」

雖然柯佳嬿害羞、慢熱，但是在文字的領域裡，她彷彿什麼都不怕。今年她出了一本《再見少女》，裡頭收錄了她的散文、短篇小說等，不難看出，說不出口的話都在這裡了。她喜歡陳雪，喜歡李維菁的《老派約會》、《我是許涼涼》、《人魚祭》，偶爾也讀徐珮芬的詩，看暗黑系的愛情，也會時不時寫寫文章。

直到朋友把她的文章拿給出版社總編輯看，佳嬿寫作的才華遇到了伯樂。「我和總編輯見面後，才發現他是貝莉！她負責編輯出版的作品，我都看過好幾本，就覺得很巧，我也覺得如果可以做有關愛情的書，讓貝莉來出版好像很適合，很有緣分！我是到最後趕稿階段才真的有一種我真的要出書的感覺，一開始我都一如往常地拍戲、工作，沒有什麼壓力和真實感，甚至到過程的中間，我還懷疑自己寫得夠不夠多、能不能用，不過他們也會幫我分類，我也有把自己做過的夢下來，他們覺得很好玩，因為很少人會把自己的夢記得很清楚。但主題當然還是圍繞著愛情，演戲也有帶給我很多靈感，因為每個角色面對愛情、困難和傷痛都會有不同感受，我也會加入一些身邊朋友的故事，以不同角度去詮釋。」

其中有一篇〈星期三的秘密戀人〉，宛如村上春樹《萊辛頓的幽靈》裡的篇幅，裡面的句子很美，「真希望這份愛凍結在此刻，所有狀態都被冰凍起來，交給宇宙保管。某天小心翼翼取出來，兩個人一起將愛解凍，或是聯手將愛打碎。」浪漫而奇幻。

佳嬿說：「我覺得書寫過程是一種自我整理和自我療癒，你有很多天馬行空或想像，換一個形式，它都有很多出口。不過有時候，我朋友也會問我你那一篇是不是在寫誰誰誰（我們的一個共同朋友），我就會說很明顯嗎？我都會祈禱拜託不要讓他看到（笑）」

然而，過去三級、二級警戒期間，可能成了唯一柯佳嬿可以好好待在家裡的日子。她開始煮飯，上網查食譜，也買了一本Soaic索艾克的食譜書，拿手菜是麻婆豆腐，「疫情期間，我很密集地煮飯給老公吃（笑）。但是之前工作時間一直對不上，或是拍戲一忙起來，就沒有時間和心力準備晚餐，所以那陣子覺得很棒。」

現在的柯佳嬿，少了過去的不安，多了對自己的篤定，在歲月靜好裡，年年日日，在平實裡燦爛，在燦爛裡兢兢戰戰，倦時家裡有燈，在一個又一個故事裡，她有戲迷如我們。