婚姻信任關鍵，不是抓住另一半！曾之喬：先過好自己的生活

14歲的那一年，曾之喬為自己做了人生第一個重大的決定──要做個明星。

瞞著父母親投了履歷、自己安排試鏡，她做每一件事都是為自己做的決定，即便違背了父母的準則，她也寧可革命，為之堅持到底。等到已經快被唱片公司簽下，她才讓爸爸媽媽知道，是的，我要去當明星了，但我會盡全力為這個選擇負責，無怨無悔。

曾之喬一直是如此相信自己選擇的人。

但是，踏入演藝圈的第一天，當時不過是國中生的曾之喬，看得差點眼花撩亂了，「當時公司帶我去看周蕙姐姐的演唱會，那天備受打擊，那時認識了劉品言，她氣勢很強，超漂亮就像小仙女；阿爆&Brandy則是實力派的，很多還沒出道的新人就都很厲害了，我就懷疑我自己風格特色到底是什麼。」

「看到公司有那麼多厲害的人，我想著，可能第一步要爭的就是出道，比誰能發片。當時我的特點是網球選手出身，可能是很稀奇的，但同輩新人裡有一個是全台灣游泳冠軍，那我這樣算什麼？（笑）比什麼都不是最強的，所以接下來的日子就要皮繃緊才能被選上。」

後來很長一段時間，青春期的喬喬，面臨的是工作排山倒海地來，沒有辦法好好睡覺、休息，生活被上課跟工作佔據，也時不時就會有焦慮，該如何比其他人出眾？在這麼多優秀的人面前，要怎麼才能更突出？

一直到長大了，如今，喬喬偶爾還是有那樣的焦慮，只是已經能放輕鬆看待，把這樣的焦慮作為動力進步，「我小時候比較像兔子，但後來認清了兔子雖然要有兔子外表，但要有烏龜的精神，所以我決定當看起來像兔子的烏龜，因為烏龜才是王道。我現在都不求快，不求捷徑，看到也不急著做，我會把它放進我的口袋裡，累積成足夠養分後，才會把作品放出來。所以，我的IG或是手機資料夾就有很多格子，放著兔子發現的、可能會顯得我很有趣或特別的點子，等到某個年紀，看到哪一個點子會給我最大的創作靈感時，就會拿出來做。」

「現在學會了『扎根』。以前是太容易看到捷徑，就覺得我不想等，我想要現在就被看到。可是後來發覺這樣一方面是曇花一現，一方面面對很強的對手時，是完全不夠看的。必須要能扎根。」喬喬很真誠地跟我們告白。

不過，在喬喬能看開之前，也有很長一段糾結期。

在喬喬20歲時，曾經有一部很好的電影要找她演，但最後因為某些原因，最後整部片撤掉不拍了。這件事聽起來不嚴重，但對於當時剛滿20歲，急於表現、證明自己的曾之喬，難免有些失落。她提起這件事，侃侃而談：「我在19歲聽過一位前輩和我說一句話，當時我覺得他很有種，但是我領略得很粗淺，直到在25歲，才真正理解他所說的：『不要的最大』。他的意思是，不要這一切時就是海闊天空。當時不理解，可能只覺得很可惜；但是，後來我經過了四年的心靈課程，也開始會用不同角度看待一件事的成敗，能把這件事看做一份禮物。」

「之後，我去了英國，在那幾個月裡，體會到世界真的很大，雖然我的語言學校很小，但是全部都是歐洲人，我幾乎每天都和完全沒有接觸過的國家的人混在一起，我們很愛聊天也很常交換人生的意見，我發現世界很大也很有趣。那時候也覺得不當藝人真的也不會怎樣，有時候也會問我自己如果我做藝人做到今年結束會有遺憾嗎？其實沒有什麼遺憾，我覺得我很努力也問心無愧了，人生還有很多好玩、可以挑戰的事。」

「演藝圈有一種風險，他是一種受目光焦點的工作，經常處在聚光燈下，所以我們很容易以為大家都在看我，但事實上沒有人在看你，你只是他人生的過客，他的生活重心還是他自己和他的家人。從我可以什麼都不要的那一年，我開始可以很認真做我想做的事，慢慢變得不再害怕別人的眼光。」

也是如此，曾之喬才會選擇在去年一月公布婚訊，大大方方公開與辰亦儒的感情。她說：「我其實很不會說謊，所以每一次要和別人說我單身時，對我來說，真的很不容易。我之前和媒體說過：我不會公開我的戀情，因為會造成大家失焦；結果，公開後，人生簡單很多，因為我們也不是做壞事，只是我對我的家人比較抱歉，因為他們也必須跟我一起藏住這個秘密，對老人家來說，要隱藏媳婦這件事情真的非常困難。」

現在，曾之喬與辰亦儒仍然因為工作的關係，時常分隔兩地，但兩人很用心經營感情。喬喬說，訣竅就是有心和心存感激。「我們在一起很久，但我們還是會每天說話，這倒是他教我比較多，他和我說：『這不是要和我報告，但是我想知道你在做什麼』，比如說他在直播，碰到一隻很可愛的小狗，他就會有事沒事一直傳照片給我，這個點是我被他影響的，久了之後我也開始覺得真的不是一定要聊什麼，但就是時時知道彼此在做什麼，就不會覺得彼此離很遠。」

很多人都會問喬喬，什麼樣的人才值得信任，喬喬說：「我是直到最近才想通，因為我很專注在我自己的人生，所以我沒有時間管你這麼多（笑）。我花比較多時間在觀察自己，不太擔心另一半的狀況，所以信任非常重要。不就是這樣嗎？如果你每天都在抓老公在幹嘛，那代表你沒有很專心在做你眼前的事，或是你扎根沒扎穩，讓你覺得失去這個人，你人生好像就毀掉了，這樣子很可惜。每一個人本來就是獨立的個體，雖然他們是你們人生的一部份，但那也只是一部分，信任的關鍵並不是你要去信任你的另一半，而是要好好過自己的生活。」

現在的喬喬彷彿跟剛出道14歲的她和解了，不再為難自己夠不夠突出，不再擔憂有沒有人在看她，不再為失去與獲得有得失心。更多的是，要如何才能把生活過好。「強大處下，柔弱處上」，能柔軟者，必能顯生命之韌度，於光亮處爍爍有光。