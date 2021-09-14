吳宗憲寵女無極限！二女兒風光出嫁　自豪「這輩子最愛她的男人是爸爸」

聽人開玩笑說過一句話，如果當不了郭台銘的孩子，那就選吳宗憲當爸吧！原因為何？就是吳宗憲（憲哥）是著名的寵女狂魔！最近憲哥喜事臨門，親手送二女兒出嫁，把寵成小公主的千金交到另一半手上，欣喜之情溢於言表，外界恭賀聲不斷，因為這位綜藝天王有4名兒女，女兒們不只貌美，還遺傳了父親的藝術天分，表現非常優秀。

貴為本土天王，吳宗憲出道至今40年，從主持綠葉當起，遊走音樂、綜藝圈，在演藝圈最活躍時，手上曾有7個電視節目，週一至週日每台都能看到他說學逗唱、炒熱氣氛，甚至扮演伯樂角色，挖掘了流行天王周杰倫，被演藝圈蔚為美談。

儘管成績輝煌，吳宗憲卻自稱不是好老公，沒有太多時間陪伴老婆張葳葳，但他自認絕對是一個好爸爸，把工作之餘空檔都給了小孩的成長，當初半工半讀，耽誤了國立藝專學業，為彌補內心遺憾，他極度看重兒女的教育問題，只要孩子喜歡，爸爸努力賺錢、出外景，就算受傷都在所不惜。

寵女無極限！吳宗憲的小孩們曾因爸爸太出名受累，大女兒吳姍儒（Sandy）不敢讓別人知道「我的爸爸是吳宗憲」，二女兒吳則含（Vivian）在校園時被同學欺侮，決定提早出國讀書，如今風光出嫁，感念爸爸為家庭付出，她比喻憲哥像個鋼鐵人，感性告白「I love you 3000 and more！」成為婚禮現場最催淚的一幕。

吳宗憲到底多愛小孩？他說女兒嫁到哪裡都一樣，「這輩子最愛她的男人就是爸爸，不可能再有別人，要有爸爸的百分之一都難！」

1.甜蜜的負擔：精品店喜歡的包，不需要看價錢！

吳宗憲說，作為一個父親，辛苦在外工作賣血、賣命，賺錢養家糊口，就是要讓女兒刷卡買包時，看到喜歡就好，不須擔心金額付不付得起。不過，女兒們都很爭氣，事業表現優秀，Sandy剛出道沒多久，就以《小明星大跟班》與爸爸拿下金鐘獎最佳節目主持人，頗有乃父之風，經營副業也很成功，很早就不需要跟爸爸索取生活費，但享有父親的寵愛，感受絕對不一樣。

今年父親節，吳宗憲帶著女兒逛街，大方說要買包給吳家三姊妹，Sandy想也不想地拎起包包說：我要這個！讓爸刷卡買東西。她回頭一想，已經10年沒跟家裡拿錢，都忘了當女兒是很幸福的事情，「這居然是我這輩子第一次在台北跟爸爸逛街，平常他是憲哥、是大跟班，今天他好端端的是我爸爸耶！」吳宗憲抱著女兒，親吻額頭說「突然覺得你們都長大了」，語氣盡是不捨。

2.永遠支持夢想：想讀的學校，花多少錢都沒問題

遺傳父母的藝術天分，吳宗憲4名子女出國留學，都選了相關科系，Sandy是華盛頓州立大學、Vivian畢業於華盛頓藝術大學、三女兒Olivia就讀紐約視覺藝術大學，兒子吳睿軒則是美國柏克利音樂學院。吳宗憲說，三女兒在繪畫表現出色，當時加州另有學校提供全額獎學金，讓她難以抉擇，他就問女兒一句「哪一間風評最好？」錢不是問題，後來女兒選了第一志願，憲哥才發現在紐約讀書這麼貴，光是一個月公寓房租就要18萬台幣，只好卯足勁拚命賺錢，讓女兒完成夢想。

3.對女兒戀人不挑剔：孩子喜歡我們就喜歡

女兒長大，有了理想伴侶，吳宗憲雖然不捨，也得含淚祝福，Sandy曾被拍到與男友外出，交往多年，被問及對女兒對象觀感如何，他開明表示，「孩子喜歡我們也就喜歡，我喜歡妳的喜歡」，支持她們想做的事。演藝圈誘惑多，吳宗憲捻花惹草沒少過，深知男人劣根性，他甚至和女兒說，婚姻在現代的社會裡面是不可靠的，有一天如果不幸福就回家，妳的房間、書桌、飯碗筷子、咖啡杯會跟以前一樣，擺在原來的地方，這裡永遠是妳的家，歡迎回來，展現爸爸的體貼。

4.只給機會跟成長，我的苦只有我能品嘗

吳宗憲常被問到如何把4個子女教得好，「會唸書學音樂又會主持」，他總愛開玩笑說，簡單兩個字「給錢」啊，讓眾人笑翻。事實上他曾說與其給孩子魚，不如給他一根釣竿！憲哥不常稱讚自己的小孩，怕孩子太驕傲，爸爸可以「生養教陪」，可以給你機會，帶你成長，但不忍心給你挫折。

他把辛苦都往肚裡吞。憲哥去新加坡錄製《綜藝玩很大》時，順道帶全家去玩，住在同一酒店，結果後來節目播出，卻是他插科打諢，配合製作單位需求，故意對女來賓吃豆腐，下場是被老婆臭罵一頓，摸摸鼻子認栽，讓他忍不住感嘆，拋頭露面強顏歡笑，私下辛苦只有自己能品嘗。

吳宗憲感慨，每年當中只有7天休假，其他時間都在工作，在舞台上奉獻所學，逗笑所有觀眾，常常和粉絲們直播見面，感覺親密當家人；卻鮮少和家人相聚，和女兒變成普通朋友。如今有Sandy繼承衣缽，兩人錄影下班後，還能去腳底按摩、吃宵夜，享受屬於父女的時光，把過去缺失的父愛慢慢補回來。

Sandy常在媒體前開父親的玩笑，但她深知爸爸的愛無所不在，即使被少數網友酸「靠爸族」，但憑藉自身努力，主持、寫書、副業都經營得不錯。她反而希望沒有得到父愛的觀眾們，能在她和吳宗憲身上感受到親情的牽絆與希望。

Sandy在吳宗憲演唱會上說，「在這個無父的世代，希望我們兩個的存在是一個提醒，陪伴兒女、尊榮父母非常重要，我以爸爸為榮，謝謝你總是牽著我的手，接納、欣賞我的好與壞。」

而走下舞台的吳宗憲，只是一個平凡的父親，努力給予孩子成長的空間，燃燒了自己的光亮，照亮了女兒們的未來。