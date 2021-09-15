孟耿如不想天天黏一起！讓黃子佼很受傷　婚後釋懷「這輩子是連體嬰」

藝人黃子佼以節目《一個都不能少》雙料入圍綜藝節目主持人獎和綜藝節目獎，而事業方面幾乎已經達成預期的黃子佼，近幾年也對於夫妻經營之道有所感觸，他14日接受訪問時就透露，自己曾因老婆想要保持距離而受傷，而孟耿如也在婚後受了不少委屈。

黃子佼坦言認識孟耿如後，開始接觸許多年輕人的新事物，不過某次老婆卻告訴他「我們不要老是黏在一起」，讓黃子佼語重心長表示，其實老婆婚後很辛苦：「她的劇本很難接，觀眾一想到她就會想到我，很難入戲，她這幾年很委屈，一直在等適合的劇本。」坦言老婆這幾年因為結婚的關係，戲接得比較少。孟耿如也曾告訴老公：「我們還是就分開，各自忙各自的。」雖然黃子佼聽到後感到很受傷，不過他也能夠理解，這樣對於老婆在戲劇上，更能拿捏好角色定位。

而孟耿如起初在拍攝Vlog時，也曾拒絕與老公同框，希望粉絲不要失焦，黃子佼則笑說自己能幫她創造更多點擊率，還透露被找代言時，廠商都會問孟耿如可不可以一起加入，或是幫忙分享，更爆料老婆的代言費比較高，自己則屬於「薄利多銷」路線。

黃子佼認為夫妻之間都有過渡期：「這1、2年門關起來是有小風暴的，只是我們一向報喜不報憂。」不過現在2人都已經釋懷：「終究要了解，我們下半輩子就是連體嬰。」還大方透露孟耿如在疫情期間，開始培養許多興趣，包含開始籌備新作品、養蜥蜴等，也不忘大讚老婆廚藝進步很多。

至於「做人」進度，黃子佼坦言自己確實很想當爸爸，夫妻倆正持續朝下個階段努力，笑說朋友提醒他要好好把握「黃金下午時段」，不過黃子佼坦言個人比較相信天意，再加上算命師說夫妻倆明年有望生子，所以其實沒有特別著急。黃子佼表示老婆曾想藉由人工受孕生雙胞胎，但後來醫師認為夫妻倆身體都很健康，有機會自然生產，孟耿如才在醫生的建議之下暫時打消念頭。

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