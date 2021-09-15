《孤味》合唱成絕響！陳淑芳痛失好友龍劭華　嘆息：我怎能不心痛

金鐘視帝龍劭華昨（14）日晚間驚傳驟逝，救護人員抵達時，已經失去生命跡象，經過急救之後仍回天乏術，讓親朋好友、粉絲難以接受。龍劭華和陳淑芳曾在電影《孤味》飾演夫妻，聽聞死訊後相當難過，「我很心痛，今天失去一個好演員、我的好朋友，這一年來有年紀比我大的、有年紀比我小的，演過我老公、我兒子、我孫子（過世），我怎麼能不心痛？」

陳淑芳透露龍劭華生前血糖太低，「他一直要減肥，我就常說健康最要緊，也不需要整容，管他胖瘦。」陳淑芳表示演藝圈就是一個大家庭，吳朋奉、小鬼、高振鵬和龍劭華陸續離世，讓她相當痛心，最後感嘆地說：「這個大家庭這一家人中走掉4個，我想想他這樣一走很心疼，但也真的也好，做好人就是好走。」

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載