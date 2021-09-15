龍劭華坐沙發上驟逝！面容安詳無痛苦　老婆悲喚「我們回家」

資深演員龍劭華昨（14日）晚在高雄八五大樓房間內昏倒，救護人員抵達時已經失去生命跡象，緊急送醫仍回天乏術，於8點09分過世，享壽68歲。他的經紀公司寶麗來國際娛樂和經紀人陳秀卿今早發表聲明，跟龍劭華說： 「知道你最後一刻沒有痛苦，老天爺帶走了充滿福報的你，永遠歇息。」

經紀人陳秀卿表示，事情來的很突然，一如龍劭華說風就是雨的個性，「只是他這次太瀟灑，太率性，毫無預警就離開，讓家屬與所有夥伴朋友都悲痛無法置信」，陳秀卿悲喊：「永遠熱情的龍哥，怎麼會是冷冰冰的？永遠高聲招呼的龍哥，怎麼會一句話都不說了？」

陳秀卿表示，她摸著龍劭華，輕輕呼喚，哭著問怎麼會？龍劭華太太則撕心裂肺地喊：「爸爸，我們回家！」女兒陳璇落淚感謝爸爸，兒子陳威佐攙扶著媽媽，忍耐堅強，陳秀卿說：「你知道大家都很愛你啊！」

此外，陳秀卿描述龍劭華最後面容，「稍稍寬心的是，你坐在沙發，走得面容是如此安詳，知道你最後一刻沒有痛苦，老天爺帶走了充滿福報的你，永遠歇息。」

陳秀卿表示，今天將和家屬在高雄等待檢察官勘驗，釐清龍劭華真正的死因，相關治喪事宜也在討論中，「很抱歉，面對龍哥的離開，我沒辦法做一個稱職的經紀人回應大家。謝謝大家讓我先回歸妹妹的身份，陪著他。」（編輯：楊穎軒）

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