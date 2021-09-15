盧廣仲自稱龍劭華迷弟！曬背影照悼念　「遇到前輩是我的福氣」

金鐘視帝龍劭華昨（14日）晚間在高雄八五大樓突然昏倒，救護人員抵達時，他已經失去生命跡象，緊急送往阮綜合醫院急救，到院前宣布死亡，享壽68歲。《花甲男孩轉大人》的盧廣仲感性發文悼念龍劭華，謝謝他在片場的指導，一張背影照讓9萬名網友無限緬懷，「兒子」劉冠廷也揭露龍劭華生前的溫暖事蹟。

盧廣仲曬出龍劭華劇中的背影，寫下：「第一次演戲就能遇到像龍哥這麼好的前輩是我的福氣。龍哥快要是整部戲裡台詞最多的演員，但我從沒看過他在片場背台詞，厲害的是他幾乎不NG，於是當時我立志要向他學習，也要把台詞背超熟。這張背影照，是那天上戲前，他帶我穿越休耕的農田，在他身後我用著迷弟視角拍下的。謝謝您今生的指導，一路好走。」

而與龍劭華有精彩父子對手戲的劉冠廷，拍攝《花甲》時還未成名，龍劭華一樣對他很照顧，劉冠廷回憶：「有一次我先收工，劇組沒車送我回飯店，龍哥主動問我要不要搭他的車回去，回飯店還約我一起去便利商店，他說想吃什麼自己拿，我拿了一瓶飲料，他說你只拿這樣喔，要不要多拿一點？」與龍劭華相處的點點滴滴，他永遠不會忘記。

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