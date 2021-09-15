愛家男演技爆發！楊銘威出道14年敲金鐘　方志友讚：最好的表演老師

金鐘入圍名單公布，《我的婆婆怎麼那麼可愛》堪稱大贏家，飾演一家人的楊銘威跟Darren兄弟鬩牆，競爭男配角獎，格外熱鬧，楊銘威在劇中從一夜情的花心導演，到中風後嘴歪眼斜的模樣落差極大，拿獎呼聲很高，劇組公布拍戲花絮，他即興發揮自行加台詞，胡亂拼湊台語、粵語，讓對戲的視后鍾欣凌笑不可抑，根本演不下去！

這幾年楊銘威堪稱迎來爆發年，表演科班出身，從出道至今已累積14年拍戲經驗，始終是最佳綠葉，遊走於頹廢渣男、帥氣律師、鄰家男孩各種形象，風格多變且擅長喜劇表現，讓他被《俗女養成記》導演嚴藝文相中，加入續集新角色陣容，搞笑演技非常討喜，與宋偉恩有大膽男男吻戲，聲勢看漲。

得知入圍金鐘後，楊銘威在IG開心說：「出道14年，終於可以參加金鐘獎了！」

一直被埋沒的寶藏，終於被看見，年年都有作品，卻容易被觀眾忽略，因為比起演戲，楊銘威顧家、負責任的好男人形象，實在更令人印象深刻！

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2014年楊銘威和方志友拍攝《愛上兩個我》、《我的寶貝四千金》結緣，女方意外懷孕後，順理成章結婚成家，陸續有了6歲女兒Mia、4歲兒子Sunny，IG裡都是他帶女兒散步、遊戲、做菜、出國旅遊畫面，十足是個女兒奴。在老婆眼裡，他負責任又顧家，是個好爸爸、好老公、好朋友，更是她的表演老師。

夫妻同是演員，出道時間、年紀都差不多，彼此長期磨合，慢慢找到舒適的相處方式。總給人陽光女孩形象的方志友，坦承結婚生子、當了媽媽之後，對表演幫助很大，更讚美另一半助益良多，「楊銘威是我的表演老師，我不得不說，他的確讓我學習到成功放鬆的表演。」

楊銘威善於觀察，揣摩中風病人模樣維妙維肖，也很洞悉老婆的心思，一直力求幫她突破轉型。當方志友拿到電視劇《酸甜之味》的劇本時，非常開心和楊銘威討論，他卻說「妳絕對不能再裝可愛」，讓她聽了火大，反駁「我哪有裝可愛」，還以為對方想吵架。

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楊銘威提醒她打電話到餐廳訂位、或跟幼兒園老師對話時，都會不自覺提高聲調，流露出可愛娃娃音，這種腔調運用在角色上不適合，方志友當下有點生氣，冷靜下來細細回想，卻覺得老公說的有道理，如果用自己原本樣子表演，會一直停留在舒適圈走不出來。

「那時候他的直言不諱滿好的，有種把我點醒的感覺」，楊銘威講話很直，卻每每都能挑中重點，看到方志友演戲時個性很ㄍㄧㄥ，說話太甜美，不夠放鬆，深聊過後，她練習壓低聲音，找到最適合的表演方法，放下昔日習慣的技巧，讓《酸甜之味》成為戲劇上的一個轉捩點，夫妻同是演藝人員，能互相學習指導，反而是件好事。

方志友說，楊銘威讓她學會自在，看似活潑外向的她，有時很介意別人看法，聚會時一群好朋友很開心，回家後她會擔心別人感受，怕哪裡做得不夠好，一直以來都沒人發現，直到楊銘威看了出來，會勸說「妳不開心，就不要裝開心；如果妳覺得不好笑就不要笑，不要勉強自己」，讓她比較釋懷。

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夫妻的身分多元，要能一起走得長遠，需要很多學習和成長。楊銘威轉換多元身分，可以是情人、朋友、甚至是表演指導老師，讓年僅25歲就閃婚的她感覺可靠，當初發現懷孕時，她不敢告訴男友，憂心對方回應不好，畢竟她們年輕正值事業上升期，結婚生子是個重大決定。

她傳了超音波照片試探對方，沒想到楊銘威得知懷孕喜訊，既緊張又開心地說「這樣很棒，我想要這個孩子，妳想要生嗎？還是依妳意願為主」，堪稱100分的完美回應，讓她放下心來，覺得可以跟這個男人走一輩子。

結婚這6年，楊銘威為了孩子戒菸，也善盡爸爸職責，輪流分工照顧小孩，讓方志友也能好好去拍戲，時間過得很快，如今女兒Mia已經6歲，很快就要上小學。《我的婆婆》裡合作親密床戲的女星勇兔說，楊銘威戲外個性很不一樣，每次拍完都急著回家看孩子，很有責任心又愛家，是個好男人！

既然夫妻皆是專業演員，感情戲避免不了，身為方志友的表演指導，楊銘威也很大方，看著老婆跟小鮮肉男演員們糾纏苦戀，為別人落淚，仍在旁窩心相伴，「每次都陪她戀愛，再陪她失戀，當一個陪伴的人才走得長久。」如此愛家好男人，也難怪方志友談到另一半時，會被笑說「又在業配老公了」。