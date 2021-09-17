黃鴻升的暖心「鬼式哲學」！潮牌店裡拒合照：不能騙粉絲的心

藝人小鬼（黃鴻升）去年9月16日在家中猝逝，一晃眼他已經離世一周年，而他的個人藝術展「《EVOLUTION》by ALIEN HUANG ART EXHIBITION」，即日起展覽至26日，讓思念他的粉絲能一睹他的畫作。回溯起黃鴻升從出道以來，一直到擁有今天的地位，其實都有著屬於他一套的「鬼式哲學」。

談到小鬼，很難把他簡單定位，他有許多身分，是歌手、演員也是主持人，還經營潮牌「Alien Evolution Studio」（簡稱AES），也是一位追夢的藝術家，興許是因為身分太多變，所以他創造了一個虛擬角色Alien666 ，把所有的創作靈感投射在裡頭，此次的展覽也是從此概念而生，由黃鴻升的家人們、AES進化吧工作室團隊，以及知名潮流雜誌團隊共同合作，完成黃鴻升最後的夢想。

這次要展覽的畫作，是黃鴻升從來沒有展現在世人面前過的，也許展覽想要完成的不只是他最後的夢想，而是想要把那些害羞的、難以說出口的心裡話，傳達給那些思念他的大家，黃鴻升的妹妹黃婷婷日前發文提到，在整理黃鴻升的畫作時，想起他曾說過的話：「聽一個人說話，要聽他沒說的那部分，我的畫作就是我沒說的那部分。」因此希望喜歡他的人們，可以去細細品嚐黃鴻升褪去倔強後，沒言說的那部分。

黃婷婷也提到，無意中在黃鴻升的圖文集內看到他於2010年時，親筆寫下的文字：「親愛的朋友，謝謝你們支持我的創作，唯有你的支持才能讓我完成夢想，我也不會讓你失望的，謝謝你。」字句中沒有任何情緒性的字眼，卻能從文字裡感受到裡頭流洩出的真情實意。

說起對粉絲的的愛，黃鴻升曾在接受《NOWnews 今日新聞》專訪時提到，如果在經營的潮牌店遇到粉絲要求合照、簽名，他不會答應，「如果我在那邊拍照、這樣就會有很多人在那邊等我，有人氣是最好，可是這變成一個……」話語停頓了幾秒，他認真的斟酌想說的語句，「我們在做牌子很用心，即便大家都認為你是偶像在做一個牌子，那買的人不就是你的粉絲嗎？不能輸在這個想法，簡單來說，我沒有騙粉絲的心。」

黃鴻升直言，也許有許多人為了見到他，所以特別來到店面買衣服或是小東西，讓要求合照、簽名這件事變得理所當然，但他認為沒有必要，因為一旦跳脫了潮牌店的空間，在路上遇到他，合照、簽名一定來者不拒，當時他嘴邊掛著淺淺的笑意：「你買不買這件衣服，都還是可以換取我的笑容、我的服務。」對他來說，不管經過多漫長的時間，永遠不會變的僅是那顆珍惜初衷的心吧。

「EVOLUTION by Alien Huang小鬼黃鴻升 創作紀實」

展覽日期：9/16~9/26

展覽地點：PPPLACE（台北市中山區中山北路二段26巷2號1樓）

展覽時間：09：30〜20：30（免費入場），採分流入場

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