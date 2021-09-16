【個人意見】時尚界奧斯卡驚現黑衣人

因為國際疫情，經歷一年的取消和今年的延遲（一般都是在五月的第一個禮拜一），2021年的大都會博物館晚宴終於順利舉辦了，今年的主題是「在美國：時尚的詞彙」，美國到底是什麼，有人一如以往的不顧主題，但也有參與的人做出有趣的詮釋。

金卡戴珊（Kim Kardashian）挑戰出道尺度，這輩子沒包這麼緊過，連臉都不露出來，順便也告訴大家她是現在世界上最有名的人，連臉包住大家都能認得出來。我覺得這是一個很有趣的時尚實驗，但理智上來看真的很莫名。

坎達兒珍娜（Kendall Jenner）的衣服據說靈感來自電影《窈窕淑女》裡的奧黛麗赫本，只是是透明的版本，我一向不太愛透明禮服，但這件的刺繡安排和內搭都很好，是一個很美但沒什麼突破的衣服。

說到突破，Lil Nas X在紅毯上以俄羅斯娃娃之姿一個套一個換了三套造型，第一套是隆美窗簾，第二套是C-3PO或黃金聖鬥士，然後換到最容易移動的第三套閃亮花式滑冰連身裝，這三套衣服各有各的趣味，但是跟主題毫無關聯。

完全認不出換了髮色和化妝的海莉史坦菲德（Hailee Steinfeld），但她身上的東西是一份十二個煎餃，這是我認得的。

提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）最美國的一點就是腳上的白色CONVERSE鞋子，這點算是有搭上主題，這套衣服還是一樣的難駕馭，白色的短身雙排釦外套搭上寬鬆運動褲，他再度靠長相拯救了一套造型。

怪奇比莉（Billie Eilish）的淡粉色薄紗禮服太美了，她很少穿得這樣正式或性感，這套向瑪麗蓮夢露致敬的造型非常女性化但又不過度，我覺得很成功。

凱莉墨里根（Carey Mulligan）看起來像一個巨大的粉紅色帳篷，已經進入裝置藝術的世界，我還蠻喜歡加上披風這個想法，這是為了大場合穿的大衣服。

克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）看起來像頭髮燙到一半的中年婦女，這個荷葉邊襯衫加上白色寬褲的造型，因為髮型進入了喜劇的領域，衣服本身則十分的缺乏亮點。

特洛伊希文（Troye Sivan）的黑色低胸洋裝對男性而言是一個大膽的選擇，也很適合他的身形，我覺得大膽挑戰性別流動的界線很棒，但仔細想想也就是90年代極簡主義巔峰時葛妮絲派特洛會穿的衣服。

我蠻喜歡Kaia Gerber的黑色禮服，靈感來自從前碧安卡傑格穿過的一套衣服，上面的黑色鏤空花葉部分跟底下裙子是很協調的組合，搭上帶有復古感的髮型，你也可以完全打扮得很美又符合主題，而看起來不像個徹底的笨蛋。

蕾哈娜（Rihanna，左）和A$AP Rocky一起出席，她看起來如同以往的女王氣勢，儘管今年跟她以前的最佳表現比起來有點令人失望，但整體仍然是美的，他則圍著一件被子好像不想起床來參加這個場合，不過彩色的碎布拼接的確很有美國拼布文化的風味。（或者也很像濟公師父有沒有！）

瑟琳娜威廉斯的粉紅火鶴羽毛斗篷似乎比較適合前年那個Camp的主題，但仔細看裡面的連身裝上有星星，算是對今年的美國主題稍微致意了一下。

伊曼看起來像參加世界小姐的民俗服裝環節，主題是當地的大太陽，但這個造型實在很美，令人印象深刻。

艾蜜莉布朗（Emily Blunt）的星星頭飾很有趣，我也喜歡披肩設計和底下聰明的半透明細節，性感又不失大都會博物館晚宴的奇幻感。

露琵塔尼詠歐以美國常見的丹寧布元素作為主題，我喜歡這件衣服的結構，布料間的剛柔對比，和她奇妙的髮型，是很有美國非裔文化的，這衣服同時兼顧了美感和主題，又有這個晚宴該有的盛大感，是一個非常好的造型。

珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）則打扮成珍妮佛羅培茲來參加。（又來！）說真的，這就是我完全事前期望珍妮佛羅培茲，會在一個美國主題的大都會晚宴穿的衣服，我是不是覺得帽子、大耳環、人造皮草披肩、兩條項鍊和皮帶有點太多？是的，我是不是覺得這種性感豪華的西部風造型很適合她？也是的。

圖片來自Vogue