離小鬼近一點！KID、坤達攻頂合歡山悼念　製作人重返舊地痛哭

藝人小鬼黃鴻升於去年2020年9月16日猝逝，生前主持的節目《綜藝玩很大》獲得不少觀眾喜愛，也與搭檔KID、吳宗憲累積革命情感，如今，小鬼逝世一週年，KID在15日晚間於個人YouTube頻道上傳一支影片，紀錄了小鬼在節目的點滴，也帶領好友坤達、工作人員一同攻頂合歡山，讓不少粉絲邊看邊流淚。

KID在個人頻道「野人七號部落」發出名為「我們要一起登上最高峰」的影片，因在去年小鬼錄製《綜藝玩很大》時，與KID、吳宗憲曾經征服百岳合歡山北峰，在他逝世一週年之際，KID集結當初成功登頂的工作人員以及小鬼經紀人Dino、摯友坤達，踏上他們曾經一起登頂的道路，並將全程拍攝成紀錄片。

只見影片中，KID與坤達一行人保持愉悅的心情登山，儘管路途艱辛，仍舊堅持要再登山頂，KID表示「現在就快要登頂了，只差200公尺，其實心情很五味雜陳，不知道要說什麼，但這是我們必須要完成的事情」；坤達則接話表示「三千多公尺的高度，感覺這樣我們會離他近一點」，一席話讓粉絲全跟著鼻酸。

而在一旁的製作人小葉姐看著曾經與小鬼一起走過的路，爬到一半也忍不住哭了出來，表示「我本來永遠不要再來這裡的….」。KID則笑著安慰「我們就是要面對他！」最後，一行人成功登上合歡山北峰，也在當初與小鬼攻頂的牌子合影，並留了中間的位置給小鬼，將一字一句的思念，全部寄託於影片當中。

而值得注意的是，該段影片不僅紀錄登山過程，影片中也穿插不少小鬼出現在《綜藝玩很大》的身影，另外，為了紀念小鬼離世一週年，KID也特意將影片剪輯為「1小時9分16秒」以此紀念小鬼於9月16日逝世，貼心的巧思讓不少觀眾落淚「沒想到一年就這樣過去了….謝謝KID這麼用心」、「讓我們一起懷念鬼哥」、「中間快登頂那裡真的看到哭出來」、「爆哭啊…..我們會永遠記住他」。（編輯：張嘉哲）