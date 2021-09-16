小S發微博：感謝國台辦！神隱1個半月　陸網友暴動「我們想妳了」

▲藝人小S徐熙娣8月初因在東京奧運期間支持台灣國手，遭中國網友指認為「台獨份子」。（圖／小S IG）

藝人小S徐熙娣8月初因在東京奧運期間支持台灣國手，並在IG發文稱要請國手到家中吃飯，遭到中國網友圍剿是「台獨份子」，後來小S在微博澄清「我不是台獨」後就神隱一個半月，社群平台全面停更，而15日晚間，小S突然發微博致謝國台辦，其原因引爆討論。

小S在微博寫道「感謝國台辦再次幫忙澄清我不是台獨，也拜託造謠者到此而止。祝大家中秋團圓快樂」並附上大陸國台辦發言人朱鳳蓮的照片，上頭寫著「國台辦回應小S、張鈞甯事件，呼籲兩岸同胞精準辨識，不要上當！」

原來，日前國台辦發言人朱鳳蓮針對張鈞甯以及小S被中國網友砲轟「台獨」一事做出回應，朱鳳蓮表示，最近連續發生在中國發展的台灣藝人受到「網路炒作」影響，但國台辦認為這是「台灣有些政治勢力」在其中，「蓄意製造事端，企圖干擾」，目的在於阻撓台灣藝人在中國正常發展，呼籲兩岸民眾高度警戒、擦亮眼睛，不要上當！

貼文曝光後，不少大陸網友紛紛留言聲援「根本沒什麼，我們可想妳的」、「中秋快樂呀熙娣」、「傻眼，這有什麼好解釋的呢？早就知道妳不是台獨」、「我們都知道你不是呀….那些人真無聊」、「就是有人刻意拉扯兩岸情感，這種事不需要解釋，真是無語了」不過，小S除了發微博以外，臉書以及個人IG貼文都停留在8月1日，沒有更新。（編輯：張嘉哲）

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