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天心視訊太撩人！裸露香肩嚇到韓籍尪尖叫：不要這樣誘惑我

天心▲天心與老公視訊，被對方問為什麼要裸體。（圖／天心IG）
文 : NOWnews今日新聞

女神天心2016年到大陸拍片和韓籍攝影師金英敏相識相戀，同年登記結婚，不過因疫情和工作關係，夫妻分隔兩地，平時靠視訊更新彼此近況。昨（15日）天心老公一開視訊鏡頭，嚇到尖叫問：「為什麼裸體！」還叫老婆下次不要誘惑他，十分逗趣。

▲已屆不惑之年的天心保養得宜。（圖／福隆經紀提供）
▲天心（右）曾坦言維持異國婚姻不容易。（圖／天心IG）

天心在IG分享和老公視訊的趣事，當視訊鏡頭打開，老公高聲驚呼：「我收（說）…啊！為什麼裸體！」天心傻眼回：「誰裸體？在做臉啦！」曝光的照片，只見天心用貼圖遮臉，穿一件與皮膚顏色相近的美容衣，昏暗的光線乍看之下好似沒穿衣服。

一時看走眼的老公對天心說：「下次不要這樣誘惑我。」讓天心哭笑不得：「這樣也可以嚇到尖叫？」貼文一出，網友笑翻：「哈哈哈！有人被撩到了」、「金先生實在是…」、「接通看到裸身真的會瞬間傻眼」、「太閃了！感覺金先生差點都要罵髒話」、「好可愛的對話」！（編輯：楊穎軒）

▲天心和老公視訊，被對方誤會沒穿衣服。（圖／天心IG）
▲天心（右）和老公結婚6年。（圖／天心IG）
▲天心和老公金英敏的婚紗照。（圖／福隆經紀公司提供）

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Tags : 天心攝影師結婚老婆裸體視訊誘惑韓籍

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