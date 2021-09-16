想再抱抱你！龍劭華女兒寫長文告別：我不怕你死，我是怕你痛

龍劭華14日猝逝在85大樓出租套房，享壽68歲，她的女兒陳璇昨天把父親接回台北，安頓好後，今稍早寫下長文跟龍劭華告別，「對不起喔，你這一生都這麼孤單了，臨別以前還讓你隻身坐在沙發上，我應該要更常打電話給你的，好想再抱抱你，聽你叫我妹妹。」

陳璇以龍劭華參演的國片《范保德》台詞做開頭，「爸，我不是怕你死，我是怕你痛。」陳璇表示，沒有第一時間回應，是因為自己還無法消化「像暴風雨般的過程」，也不知道該如何回覆每一句問候，因為似乎不需要跟任何人交代心情，和家人只想以最平靜、最不打擾的方式送爸爸離開。

接到噩耗從台北趕到高雄的過程，陳璇形容是場沒有盡頭的遠征，「在搭車去見你的路途，明明僅是以小時計算的，卻覺得時間像壞掉的鐘，怎麼樣都動彈不得」，見到對方後，陳璇說：「你的手比我想像中還要冰，還要蒼白無力，我輕輕靠在你耳邊對你說了些結構不完整的話，但都是我用盡全力不要哭才能說的完整的。」

陳璇回憶曾和父親說過，自己幾次夢見對方用好幾種不同的方式離開，沒有一次不是哭著醒來，但無論如何都會撥一通電話給龍劭華，確認是不是健康平安，對方都會告訴她「爸爸沒事」，「媽媽每次都說是我在幫你擋煞，你肯定會長命百歲，但這次你怎麼沒說就我行我素地跑掉了，可不可以再告訴我你沒事了，用爽朗的笑聲笑看這個荒謬的世界。」

「我們不是說好等你工作回來，等疫情過去，我們再開車出去幫你拍照，紀錄我眼裡中的你嗎？」陳璇直言，只有從她的攝影鏡頭才能拍出自己的父親，「這次真的是最後一次幫你拍照了，紀錄你安然入睡的模樣，一樣很帥喔，你這個愛漂亮的臭傢伙。」

陳璇對父親說，會把他當作去了很遠很遠的地方拍戲，「日子必定很難熬，但你都這麼瀟灑了，我有什麼好捨不得的，對吧。」陳璇感性道：「謝謝你和我分享你最喜歡的東西，好慶幸能夠有理解你的機會，我不介意了，會好好收著你送我的禮物—龍劭華的女兒。」

身為星二代的陳璇，透露曾有人問她會不會害怕活在別人的影子下，「我想了想，不會。因為我就是我的光，你也是我的光，像寶石一樣閃閃發亮的」最後，她跟龍劭華喊話：「我會很想你的。你就放心地往前走吧。我愛你。」（編輯：楊穎軒）

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