福原愛約會相撲力士！對象有酒後傷人前科　網酸：要重振公司嗎

福原愛離婚後，動向依舊是外界關注的焦點，日前才剛復出，擔任2020東奧桌球比賽的電視講評，近來合體已經退役的日本第68代相撲力士橫綱朝青龍，兩人開心在餐廳約會的照片曝光，引起討論。

橫綱朝青龍日前在推特上貼出與福原愛一起在餐廳用餐的照片，照片中福原愛穿著綠色洋裝，臉頰明顯比過去消瘦、憔悴，橫綱朝青龍則是一身輕便的裝束、戴著眼鏡，與過去的形象相差甚遠，充滿斯文的氣息，而他在貼文中開心表示：「愛醬加油！」

由於福原愛在離婚前被爆出不倫風波中，事件直到離婚後才漸漸平息；橫綱朝青龍則是曾經因為喝醉後傷人，在輿論壓力之下只好宣布退出相撲界，兩人都具有爭議，所以合照的貼文一發布後，立即引起網友留言，有人虧福原愛「是要重振公司嗎？」還有人表示福原愛可以不用那麼努力搏版面。

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