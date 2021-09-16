58歲關之琳貌美如昔！離2次婚「被愛情拖累」　坐擁6億豪宅當老闆娘

現今整型盛行時代，美女都長一個樣，讓人傻傻分不清楚，要說真正天然派美女，多數人懷念90年代的香港女星們，各個貌美如花有特色，擁有滿族血統的關之琳，更是風靡當時，一頭波浪長髮、濃眉大眼，被封為「香江第一美人」，擄獲當時不少男星及富商的心。

經歷兩段婚姻後，如今她樂得一人清閒，最近呂良偉在微博秀出一段影片，關之琳和好友兩個跳起扭扭舞，還是像個小女孩。

依舊青春的關之琳，許久未出現螢光幕前，她將中長髮染成了棕色，穿著一身蝴蝶結領口的白色襯衫，知性優雅又顯年輕，完全看不出已經58歲。向來熱愛跳舞的呂良偉，則穿休閒上衣和牛仔褲，攬著關之琳的肩膀，一起輕鬆擺動，笑容燦爛。

兩人曾和成龍合作電影《A計畫續集》，不過，關之琳最經典角色還是跟李連杰拍的《黃飛鴻》，她詮釋氣質非凡的十三姨，令人印象深刻。

能夠演活風風火火的十三姨，跟關之琳本人個性也許有關，在感情路上，她從不缺乏追求者，作風大膽，一向是感覺派，想做就去做，不會考慮後果，19歲就結了第一次婚，閃嫁香港富商王國旌，不到1年就分手了。2015年更在記者會上自爆和國巨企業董事長陳泰銘不是分手，而是離婚，驚動整個演藝圈，更一度因男方跟劉嘉玲去爬山，兩位女星差點鬧翻，但事後被爆結婚手續沒完成登記，對方沒承認她是前妻。

擁有無敵美貌，卻又不懂得愛人，這是一種幸福還是不幸？

關之琳的父母都是藝人，感情不睦，在她18歲那年離婚，卻沒告訴孩子原因，這沒有讓她對婚姻膽怯，反而勇往直前，「我覺得父母離婚了，更需要一個家庭，反而更想結婚」，她坦承第一段婚姻的失敗，在於當初太心急了，結果經營不到半年就分手了。

離婚沒有帶來傷痛，關之琳很快又有新的追求者，上節目受訪時坦承不諱，對於不開心的事情都不會記得，只要有新的對象追求，很快就能忘記傷痛。

感情生活充實，她從不需要對別人示好，就能無縫接軌，上《康熙來了》更是直率地說，愛情裡沒有空窗期，好忙喔，沒有斷過，沒有必要去追求別人，女生要有自尊，我就等別人追我。

從身邊朋友分享的教訓，關之琳認為，兩個人在一起開心就好，不一定要結婚，都是有了孩子才結婚，喜歡男人會願意為他生小孩，領養也無所謂，並坦承當過第三者，「無論結婚的、離婚的、有女朋友的，我都試過了」，還會顧慮到對方女友或老婆的心情，配合刻意隱瞞元配，「我會珍惜那段時間，但不會有什麼期望」，這樣大膽的感情觀，讓很多人大開眼界。

「我不知道遇過真正愛的人嗎，我每次都覺得我真的愛過」，應被歸類「肉食派女子」的關之琳，曾睜著大眼強調也有付出感情，只是後來沒感覺就分手了，2015年宣布離婚，坦言放下感情，現在很放鬆，一切歸於平淡，私下不會見面，還換電話避免尷尬，離婚之後沒有哭過，只能說自由了。

如今，關之琳坐擁1.5億元港幣（約6億元台幣）豪宅，擁有自己的護膚產品事業，沒有婚姻牽絆，和閨蜜相伴，照樣生活精采。

曾有機會到美國拍戲，關之琳卻為了戀愛放棄，她調侃說：「這一生都被愛情拖累了。」

唯獨只有劉德華，兩人合拍多部經典，是影迷心中永遠的「銀幕情侶」，關之琳抖音帳號裡，僅關注劉德華一人，被粉絲臆測兩人絕對有過感情，她始終沒有鬆口，只說大家都很希望我們在一起，「但我們感覺兄妹情多過愛情，火花不同」。或許不戳破的愛情，才能讓遺憾的美麗停在這裡。