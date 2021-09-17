債務越滾越多！澎恰恰自爆新債主多20個　欠晚輩200萬逃避不見

▲澎恰恰認了債權人增加，且都是演藝圈晚輩。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.09.17）

資深藝人澎恰恰（澎哥）欠下2.4億鉅債，今（17日）開記者會除了澄清跟連千毅沒有合作，也坦承還款進度緩慢，所欠債務仍近2億元，債權人甚至還增加，「都是年輕一輩的歌手、演員，大概有200萬」。

澎哥的密友林先生表示，澎哥原來的債權人沒有減少，新的債權人有增加，都是演藝圈的朋友，所以更不好意思，「澎哥開口大家不好意思拒絕，人情部分增加」，澎哥進一步說明：「本來債權有30人，演藝圈債權人增加10、20個，但金額不大，200萬。」

對於新債權，澎哥坦言比較痛苦，因為不是跟綜藝大哥借，而是年輕一輩的歌手和演員，「所以我才不好意思，他們也不好意思拒絕我、跟我開口要錢，現在變成有點逃避朋友吧，一直沒有跟同行的朋友說聲抱歉」，承諾會跟債權人說還款時間、預計的收入。

談到未來的還款計畫，澎哥說，自己手上節目剩《超級夜總會》，「1人靠演藝工作很困難，要做一點副業，會推出一些商品，但剛開始，等疫情慢慢消退，生意會陸續啟動，這一方面是要補足沒有錄影時的收入來源」。

至於直播這塊，澎哥表示：「我常說直播帶貨這件事不是我的專門，對我來說是不同領域，很困難。」稱會選擇適合自己的方式賺錢、還債。（編輯：楊穎軒）

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