好憔悴！陳意涵懷二胎眼凸暴瘦　導演老公：像換了一個老婆

38歲陳意涵和導演老公許富翔結婚3年，育有一子「小初」，7月底透過經紀公司宣布懷上二寶，湊足「好」字。昨（16日）她在臉書PO自拍，秀夏天新髮型，暴瘦模樣嚇壞不少粉絲，驚喊：「這是誰？這不是陳意涵！」

照片中，陳意涵大素顏，頭頂齊瀏海短髮，模樣俏麗，不過觀察五官，原本眼睛就很大的她，雙眸明顯外凸，雙頰凹陷、下巴削尖，脖子也變細，清瘦樣貌有些嚇人，加上套用泛黃的濾鏡，即便笑容滿面，仍略帶憔悴感。

陳意涵打趣地說：「許先生（老公許富翔）說又換了一個老婆。」稱是「髮型決定一切」，照片一發布，粉絲看傻：「太瘦了，增肥比較好看」、「很Real，但是不是瘦了」、「只剩眼睛，臉瘦的憔悴」、「好像變了一個人」 、「是我的錯覺嗎？怎麼感覺很不像陳意涵，像變另外一個人的樣子…」

不過也有粉絲稱讚陳意涵短髮更逆齡，「越來越年輕，是逆著生長嗎」、「彷彿又看到最初的妳」、「孕婦這樣美真的很不合理」，陳意涵親切回了「謝謝」2字。（編輯：楊穎軒）

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