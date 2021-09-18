優質形象破功？王力宏聚餐挨轟「防疫破口」　主邀人徐若瑄緊急道歉

王力宏最近從美國隔離返台，結束隔離期後馬上去好友徐若瑄家聚餐，沒想到卻因此引起軒然大波，有網友質疑王力宏剛結束14天隔離，但是應該還有7天自主健康管理，可是他自主健康管理期尚未結束，就去朋友家聚餐，可能有防疫疑慮。對此，王力宏、徐若瑄都在社群媒體上發文道歉。

徐若瑄在IG上曬出與王力宏、音樂人陳子鴻、黑人、范范夫妻檔，來自己家中吃飯的限時動態，沒想到卻引來網友批評不妥。根據指揮中心規定，自主健康管理期間，應該避免出入公共場所，外出也必須全程佩戴口罩，並且在自主健康管理期間，禁止聚餐、聚會或參加大型活動，而王力宏明顯違反規定。

針對此事，王力宏在臉書發文道歉：「謝謝網友和媒體們的提醒，我真的疏忽了解隔離後的7天自主健康管理。對大家都很抱歉，對不起。我會承擔所有違規責任，剩下的3天自主健康管理也會嚴格完成。」緊接在王力宏後，徐若瑄也跟著致歉，提到：「謝謝網友和媒體的提醒，這個好朋友聚會，我們疏忽了相關防疫規定與其嚴重性。對不起，非常抱歉，也保證以後不會再發生，特此向大眾致歉。」

據指揮中心表示，自主健康管理期間可以正常生活，但應該避免出入公共場所，外出也要全程佩戴醫用口罩，並且在自主健康管理期間，禁止聚餐、聚會或參加大型活動。王力宏確實已違反規定，依傳染病防治法第67條、69條、70條，可裁處最高新台幣30萬元罰緩。而北市衛生局表示，有收到相關案件的通報，會進一步瞭解狀況，評估有無違規。

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