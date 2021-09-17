鈕承澤涉性侵竟開「身心靈」講座！網友反彈：療癒被害人嗎

55歲導演鈕承澤（豆導）2018年被指控性侵劇組女工作人員，一審、二審被依強制性交罪判刑4年，目前案件上訴最高法院。近日有讀者發現，鈕承澤受邀出席某雜誌舉辦的身心靈講座，2個小時採免費參加，但必須先線上報名，由於豆導官司纏身，網友認為主辦方邀他來分享一點也不適合。

某身心靈刊物24日舉辦創刊號發表會，邀請鈕承澤與輔仁大學哲學系教授、前校長黎建球對談，主題為「當追尋者遇到哲學家」，該雜誌15日在粉專PO文宣傳，指座位有限、17日開放報名連結，並以電腦抽籤確認入場名單，不用入場費。

該粉專貼出鈕承澤與對談者的海報，以及講座時間、地點，上頭文案寫著「用愛的視角，帶您進入靈性成長殿堂」，幾名網友看到後留言：「身心靈療癒？療癒加害人？療癒被害人？」、「鈕承澤？？？？」、「不批判他，但以他現在的狀態，的確不適合以身心靈相關人士出現」！

對此，《NOWnews今日新聞》致電主辦方，詢問鈕承澤參與的契機、民眾報名狀況，對方跳針式回覆：「您有興趣歡迎報名我們的講座。」態度相當低調，至於鈕承澤本人則是截稿前未取得回應。（編輯：楊穎軒）

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