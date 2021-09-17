最新文章

最新影音

×
babyou
babyou
星鮮事淘星聞

鈕承澤涉性侵竟開「身心靈」講座！網友反彈：療癒被害人嗎

鈕承澤▲鈕承澤24日將出席某講座，分享主題與身心靈相關。（圖／記者葉政勳攝、河流．身心靈療癒誌臉書）
文 : NOWnews今日新聞

55歲導演鈕承澤（豆導）2018年被指控性侵劇組女工作人員，一審、二審被依強制性交罪判刑4年，目前案件上訴最高法院。近日有讀者發現，鈕承澤受邀出席某雜誌舉辦的身心靈講座，2個小時採免費參加，但必須先線上報名，由於豆導官司纏身，網友認為主辦方邀他來分享一點也不適合。

▲性侵案毀形象，鈕承澤形同提早從影壇退休。（圖／NOWnews資料照）

某身心靈刊物24日舉辦創刊號發表會，邀請鈕承澤與輔仁大學哲學系教授、前校長黎建球對談，主題為「當追尋者遇到哲學家」，該雜誌15日在粉專PO文宣傳，指座位有限、17日開放報名連結，並以電腦抽籤確認入場名單，不用入場費。

該粉專貼出鈕承澤與對談者的海報，以及講座時間、地點，上頭文案寫著「用愛的視角，帶您進入靈性成長殿堂」，幾名網友看到後留言：「身心靈療癒？療癒加害人？療癒被害人？」、「鈕承澤？？？？」、「不批判他，但以他現在的狀態，的確不適合以身心靈相關人士出現」！

對此，《NOWnews今日新聞》致電主辦方，詢問鈕承澤參與的契機、民眾報名狀況，對方跳針式回覆：「您有興趣歡迎報名我們的講座。」態度相當低調，至於鈕承澤本人則是截稿前未取得回應。（編輯：楊穎軒）

▲鈕承澤以封面人物身分出席座談會。（圖／河流．身心靈療癒誌臉書）

更多精彩報導，詳見《   NOWnews今日新聞   》網站
   本文由《  NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載

【姊妹淘】提醒您：
如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
Tags : 反彈性侵療癒網友講座身心靈鈕承澤

NOWnews今日新聞
NOWnews今日新聞 提供即時新聞以及豐富的政治、財經、生活、運動、娛樂、國際、社會等軟硬性新聞，屬綜合性的網路新聞網站 https://www.nownews.com